Indiana Jones et le Cercle Ancien : Que vaut son DLC l’Ordre des Géants ?

Indiana à Rome

Avant toute chose, sachez qu’il faudra obligatoirement aller dans la zone du Vatican afin d’entamer cette grosse quête. Vous devrez alors parler au père Ricci à proximité d’une fontaine. Accompagné de son fidèle perroquet Pio, notre prêtre va vous missionner de retrouver la mystérieuse dague d’or de Mithra. Bien évidemment, cette chasse au trésor tout à fait banale ne va pas vraiment se passer comme prévu, et notre bon vieux professeur Jones va devoir déjouer bien des dangers dans son périple.

Cette extension du jeu original va donc laisser de côté les nazis pour se concentrer sur l’Ordre des Géants, et surtout nous faire vadrouiller à travers Rome et ses catacombes. Hormis une narration et un petit rebondissement pas si déconnant, il faut bien admettre que l’histoire de ce DLC nous laisse franchement sur notre faim. On est quand même loin de ce que propose le titre de base sur sa narration pure, bien qu’il soit appréciable de se balader sur une nouvelle zone du jeu. On en vient même à se demander si ce DLC n’aurait pas dû être inclus dans le jeu original.

Assurément, et on pourra le pointer d’ores et déjà du doigt, le DLC est extrêmement court. Comptez environ trois heures pour en voir le bout. Ce qui est dommage, c’est que le soft ne se donne qu’aucune véritable rejouabilité, excepté pour trouver les notes restantes que vous auriez pu louper, et encore. Pour un contenu téléchargeable tarifé à 19.99 €, c’est le gros point noir que l’on pourra dénoncer sur ce DLC, qui reste sur la même lignée que le jeu de base.

Même équilibre, même défaut

Si vous avez déjà joué au jeu de base, L’Ordre des géants va sans surprise se calquer sur les mêmes fondations en matière de mécanique. Le soft va dans un premier temps se focaliser majoritairement sur les énigmes, qui constituaient la force de la production de MachineGames. Ici, il va falloir une nouvelle fois se creuser la tête afin de trouver la solution à l’énigme en question en fouillant dans les notes ou en prenant en photo certaines fresques ou artefacts pour venir à bout de certains puzzles. Il faut bien l’avouer, ces énigmes sont une nouvelle fois passionnantes, diversifiées et demandent une certaine logique et réflexion. Indéniablement sur cet aspect, les développeurs étaient grandement inspirés sur ce coup-là.

Hormis quelques séquences de plateformes qui fonctionnent encore tout en étant au service d’un level-design bien ciselé, ce sera encore une fois les combats et l’infiltration qui vont pêcher. Il y aura en effet quelques séquences ou Indiana Jones sera forcé de se la jouer fine. Notre héros, en dehors d’évoluer dans des catacombes, pourra aussi vadrouiller sur une mini-zone ouverte à Rome.

Il faudra évidemment jouer avec les déguisements déjà dégotés au Vatican, tout en se la jouant fine, ou en fonçant dans le tas et en dérouillant quelques ennemis enquiquinants. C’est ici que l’on aperçoit les mêmes défauts du jeu de base qui n’en faisaient clairement pas sa force. Cela dit, la nouvelle zone à visiter, bien que rikiki et nous emmenant aussi dans des égouts, reste prenante bien que nous ayons vu mieux sur le titre de bases.

L’aventure reste tout de même bel et bien plaisante, et arrive à varier les plaisirs sur ses phases de jeu comme le faisait si bien le jeu d’origine. Mais dans les choses qui fâchent, il y aura dans ce DLC un combat de boss décevant. Effectivement, il y aura de quoi rester sur notre faim sur ce dernier, des plus maladroits. En plus d’un game design douteux sur sa façon de le battre, le challenge n’est jamais réellement présent.

En somme, que retenir de ce DLC, l’Ordre des Géants d’Indiana Jones et le Cercle Ancien ? Eh bien, d’une extension plaisante du jeu de base qui va nous laisser quand même un goût amer en bouche. Avec une petite nouvelle zone de Rome à visiter et s’offrant qui plus est d’énigmes véritablement palpitantes à déchiffrer, le DLC partait pourtant sur un bon pied. Idem pour les séquences de plateformes qui apportent un petit plus, mais le soft est vite rattrapé par les nombreux défauts déjà pointés du doigt sur le jeu original. À savoir des phases de combats bancales, et un côté très maladroit dans certains éléments de game design comme sur la narration même de ce contenu téléchargeable, plaisant, mais qui aurait dû être une grosse quête secondaire du jeu de base. Pas mal de choses nous aurons quand même frustré, d’autant que la rejouabilité a l’air, à première vue, proche du zéro sauf pour récupérer des notes manquantes.