Toutes les expériences de l’EMF | Guide Marvel’s Spider-Man 2

Suite à la mission Guérir le monde, vous débloquez des consoles de l’EMF un peu partout en ville. Répondant à trois types différents d’épreuves, ces Expériences de l’EMF constituent une alternative annexe à l’histoire principale, chacune étant légèrement scénarisée. Suivez notre guide pour trouver les 9 Expériences et savoir comment les terminer.

A noter que lorsque vous terminerez les expériences, vous débloquerez le trophée Fondamental ainsi qu’une tenue magnifique pour Peter, L’Histoire d’une vie, 200 pièces high-tech et 1000 XP. A noter que réussir chaque Expérience de l’EMF vous rapportera 700 XP, 3 Pièces high-tech rares et 140 pièces high-tech.

Où trouver les Expériences de l’EMF et comment les terminer ?

Marvel’s Spider-Man 2 dispose de 9 expériences de l’Emily-May Fondation, 8 disséminées dans la ville et une dernière de conclusion, dans le garage de la maison de Peter. Voici leurs localisations et leurs solutions dédiées. Nous vous conseillons de suivre un déroulé par type d’épreuve, les quêtes se débloquant une fois que vous avez accompli la précédente du même type, bien que vous pouvez tout simplement vérifier votre carte. Nous vous proposons un classement par type pour mieux le comprendre.

Little Tokyo : botanique

Au coeur du quartier de Chinatown, vous trouverez sur le toit d’un bâtiment du F.E.A.S.T. un jardinet qu’il va vous falloir sauver. Interagissez avec le coffre et suivez les instructions pour demandant de retrouver trois jeunes pousses. Appuyez sur R3 pour visualiser les trois endroits au bout des filins jaunes et ramassez les 3 morceaux de plante avant de retourner au coffre de l’EMF et de participer à un jeu de génome. Remplissez les objectifs en suivant notre capture d’écran, puis vous allez devoir réparer le conduit d’eau pour les arroser après l’avoir détruit en tirant trop fort au niveau de la citerne.

Visez ave L2 puis tirez avec R1 pour chacune des fuites que vous rencontrerez (une demi-douzaine environ), avant de pouvoir cultiver ce que vous avez trouvé.

Portside : botanique

Ce deuxième exercice de botanique vous mènera dans le quartier de Hell’s Kitchen, plus au nord-ouest. Là, vous trouverez un coffre et une mare de liquide ayant empoisonné les espères florales. Dans le mini-jeu des atomes, détruisez les atomes corrompus en prenant soin de ne pas détruire les atomes essentiels.

Puis, rejoignez la zone de pêche un peu plus loin et tendez un filin entre deux poteaux pour vous permettre d’attraper facilement des poissons jusqu’à ce que vous obteniez le bon échantillon. Revenez au coffre et réussissez le mini-jeu des gênes comme sur notre capture ci-dessous pour terminer l’expérience.

Two Bridges : botanique

Cette ultime expérience de botanique se trouve dans le Quartier des affaires. Une fois sur place, vous allez devoir partir à la recherche d’un spécimen de manioc. Mais celui-ci a disparu ! Heureusement, des spores de pollen jaunes vous indiquent le chemin jusqu’au repaire des malfrats ayant dérobé la plante. Eliminez-les tous et récupérez la capsule à ramener au coffre de l’EMF.

Commencez une séquence de génome jusqu’à être interrompus par une nouvelle vague d’ennemis. Après le combat, reprenez vos affaires et résolvez le puzzle comme sur notre capture pour terminer la mission.

Central Park : drones abeilles

Dans Central Park, ou plutôt à l’ouest de celui-ci sur un bâtiment, vous trouverez un coffre de l’EMF contenant des drones abeilles, comme dans le labo lors de la mission principale Guérir le monde. Une fois dans la peau du drone, visez les bêtes en violet pour en éliminer 12.

Puis, circulez à travers 7 hologrammes présentés pour valider l’épreuve et revenir à votre point de départ. A noter que les drones ont une batterie limitée, autrement dit, vous êtes chronométrés pour ces étapes donc ne perdez pas trop de temps.

Rucher du Queens : drones abeilles

Dans le quartier de Little Odessa, rendez-vous sur le toit d’un bâtiment pour trouver le coffre de l’EMF. Là encore, vous allez devoir abattre des cibles (20 au total) dans une zone plutôt restreinte pour commencer. Ensuite, un petit oiseau viendra jouer les trouble-fêtes et vous allez devoir le faire fuir.

Passez en mode réel (sonique) puis poursuivez l’oiseau en le visant régulièrement avec votre drone. Au bout d’un moment, il rentrera dans une cage. Il vous suffira de tirer sur la planche retenant la porte pour la fermer et terminer l’expérience.

Prospect Park : drones abeilles

Vous trouverez cette expérience sur un toit près de Prospect Park, dans le quartier de Brooklyn. Commencez votre mission habituelle de tir sur les bêtes violettes, mais au bout d’un moment, votre drone se fera dérober avec une bande de malins. Rejoignez la dernière localisation connue de votre drone pour vous rendre compte de son absence. Vous avez alors 4 endroits possibles où celui-ci pourra se trouver. La bonne position se trouve être la deuxième en partant de la gauche quand vous vous trouvez en face des marqueurs.

Une fois sur place, prenez le contrôle de votre drone, passez en mode sonique et tirez sur les cages où sont contenues des abeilles pour provoquer la sortie des malfaiteurs. Vous pouvez désormais leur filer une raclée en tant que Spider-Man pour valider la mission.

Central Park : énergie

Cette expérience est disponible dès le début des quêtes et se situe sur le toit d’un bâtiment à l’extrémité nord-ouest de Central Park. Interagissez avec le coffre pour vous retrouver en civil devant un vélo. Grimpez et parcourez le plus vite possible le parcours balisé par les points de contrôle bleus.

A mi-chemin environ, la batterie du vélo commençant à chauffer, dépêchez-vous de passer la rampe et de rejoindre le point final pour valider la mission.

Brooklyn Heights : énergie

Cette expérience se trouve au nord-ouest du quartier le plus au sud de la ville Brooklyn Centre, près du pont menant à Chinatown. Vous allez devoir lancer des turbines après avoir atteint une certaine altitude en vol. Pour cela, utilisez le courant d’air pour prendre de la vitesse et montez dès que cela vous est possible. Envoyez 5 turbines dans les airs en appuyant sur Triangle (si vous redescendez trop bas, remontez pour reprendre). Une fois les turbines lancées, vous percevrez que l’une d’elles est en difficulté.

Rejoignez la turbine pour trouver des drones de chasseurs qui la perturbent. Eliminez ces drones et les chasseurs qui les accompagnent avant de renvoyer dans les airs la turbine grâce à L1 + R1, mettant fin à cette expérience.

Fondation Emily-May : Garage de Peter

Une fois que vous aurez accompli les 8 expériences de l’EMF demandées par la Fondation, vous débloquerez un ultime objectif débutant avec un appel de MJ, vous menant tout droit à Astoria, dans la maison de Peter. Dans son garage, vous trouverez un colis provenant de Norman Osborn.

Regardez le message vidéo de votre ami Harry sur la console de l’EMF et accomplissez la séquence de gênes comme sur notre capture pour terminer la mission et gagner vos récompenses finales.

Pour d’autres informations sur le jeu, n’oubliez pas que nous vous proposons un guide complet et une grande FAQ, avec des liens dirigeant vers nos autres guides.