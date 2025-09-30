2XKO : Le jeu de combat complète son casting de base avec le mignon mais redoutable Teemo

PlayStation fête ses 30 ans avec un ouvrage qui plonge dans l’histoire de la marque

Borderlands 4 : Le prochain personnage jouable du jeu sortira début 2026 et se nomme C4SH

Avec sa dernière bande-annonce mettant en scène Zac Efron, Battlefield 6 se paye la tête de Call of Duty

Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.3 du jeu (Lucia, Yidhari, skin pour Viviane, futurs personnages…)

Electronic Arts annonce son rachat par Silver Lake, Affinity Partners et le fonds d’Arabie saoudite

Le producteur de Resident Evil Requiem revient sur les rumeurs qui entourent le jeu et de la frustration qu’elles engendrent

Dan Houser, co-fondateur de Rockstar, revient sur la raison pour laquelle Bully 2 n’a jamais vu le jour

Plus de la moitié des studios japonais utiliseraient de l’IA générative durant le développement de leurs jeux

Silent Hill f dépasse déjà le million d’exemplaires distribués et fait mieux que Silent Hill 2 Remake en son temps

Parasite Mutant est un nouveau RPG de science-fiction et d’horreur qui s’inspire très fortement de Parasite Eve

Outward 2 : La suite du RPG verra le jour à l’été 2026 sur Steam

Le joli RPG Threads of Time se dévoile un peu plus dans une nouvelle vidéo pour le Tokyo Game Show

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 29 septembre (Ghost of Yotei, Final Fantasy Tactics, Super Mario Galaxy…)

Romeo is a Dead Man, le prochain jeu de Suda51, se montre dans une vidéo aussi colorée que sanglante

Electronic Arts pourrait être racheté et sortir de la Bourse, en partie par l’Arabie saoudite et des sociétés d’investissement

Resident Evil Requiem est en précommande, voici où le trouver au meilleur prix

EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Cornerstones

Helldivers 3 n’est pas du tout dans les plans d’Arrowhead, du moins tant que Helldivers 2 cartonne

The Witcher 3 : Le patch pour le support des mods sur consoles est retardé à 2026

Possessor(s) : Le prochain jeu de Heart Machine (Hyper Light Drifter) arrivera en novembre sur PC et PS5

Project Spectrum : un mélange d’horreur et d’action signé par l’équipe derrière Call of Duty Mobile

La console Asus ROG Xbox Ally est enfin en précommande, voici à quel prix et où la trouver