Dans Borderlands 4, chaque région de Kairos cache une certaine quantité de Collectors, alors voici justement l’emplacement de ceux qu’il est possible de dénicher en fouillant les moindres recoins du Quartier du Versant.
Où trouver tous les Collectors du Quartier du Versant ?
- Guide du petit Archeur 1/1
- Enregistrement ECHO 2/8
- Enregistrement ECHO 3/8
- Enregistrement ECHO 4/8
- Enregistrement ECHO 5/8
- Enregistrement ECHO 6/8
- Enregistrement ECHO 7/8
- Enregistrement ECHO 8/8
- Vieille puce Delta 1/3
- Vieille puce Delta 2/3
- Vieille puce Delta 3/3
- Coffre des Electi 1/1
- Capsule égarée 1/1
- Haut-parleur de propagande 1/1
- Evocarium 1/1
- Symbole de l’Arche 1/2
- Symbole de l’Arche 2/2
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
