Rétablir le système de surveillance du labo de Beth

Point de départ : Beth, dans les Propriétés Lacustres

Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Problème de gaz »

Tout d’abord, il s’agit d’entrer dans le sous-sol du labo de Beth, dont la porte se trouve dans la zone inondée juste derrière la maison. Mais celle-ci disposant d’un bio-blindage, il convient alors de le retirer en utilisant une bonbonne de gaz Criquet que vous pouvez récupérer sur la petite île juste en face.

En entrant, vous faites directement face à quelques Atropées, puis repérez rapidement les deux consoles de commande grâce à votre boussole pour découvrir qu’elles sont également protégées par un bio-blindage.

Récupérez alors une première bonbonne de gaz Criquet dans la pièce à gauche, puis retirez le bio-blindage du système se trouvant de l’autre côté en lançant la bonbonne par la porte ouverte avant d’actionner l’interrupteur.

Prenez ensuite une seconde bonbonne et filez au fond à droite pour vous occuper du deuxième bio-blindage sur l’autre système en essayant de viser à travers l’ouverture en hauteur. Puis, montez l’échelle sur le côté gauche et là aussi, actionnez l’interrupteur pour réinitialiser le système.

Ceci étant fait, Beth vous demande ensuite d’aller examiner un appareil à environ 100 mètres de là, vers l’ouest. Suivez donc l’indicateur de votre boussole et approchez du système anti-menaces pour vous rendre compte qu’il manque une pièce. De là, rejoignez l’emplacement du signal au nord-ouest qui n’est autre qu’un camp de Déconnectés, et tuez Venge-Ferraille pour récupérer la pièce en question.

Retournez au niveau du système anti-menaces et placez la pièce manquante à l’endroit indiqué pour le réparer, ce qui attire plusieurs Chairniers dont il faut vous défaire.

Repérez ensuite la grue à proximité, ainsi qu’un point d’accroche pour vous hisser en hauteur, puis rejoignez le container sur la plateforme suspendue en vue de récupérer une autre pièce détachée.

Le composant en poche, suivez votre boussole en direction du deuxième système anti-menaces situé au sud-ouest, également entouré de Chairniers, mais aussi de quelques Atropées. Sinon, détruisez la matière sur l’appareil et replacez la pièce manquante pour le réparer.

Beth vous avertit alors qu’un Chairnier Géant a été vu non loin de votre position, filez donc en direction du nord en suivant votre boussole pour rejoindre la zone d’objectif et trouver un Bio-Chairnier Oméga, qui, comme son nom l’indique, est protégé par un bio-blindage. Vous connaissez maintenant la stratégie, qui consiste à lui lancer une bonbonne de gaz Criquet pour le rendre vulnérable aux dégâts, et à répéter cette étape autant de fois que nécessaire pour en venir à bout.

Après le combat, tirez sur le tas de vomi au nord-ouest de l’arène pour libérer une Atropée qui n’est autre que le Colonel Fripette. Puis, retournez parler à Beth pour recevoir votre récompense et mettre un terme à cette mission.

Récompense : XP + Argent + Fusil à pompe peu commun à très rare

