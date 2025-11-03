Retrouver les gars de Raymond dans les égouts

Point de départ : Raymond, au moulin entre le Laboratoire de Zadra et le Parc de la Gloire

Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Raymond »

Commencez par vous rendre vers le marqueur le plus proche sur votre carte, au nord-est, et entrez dans les égouts. Tuez les Atropées en entrant, mais également celles qui se trouvent un peu plus loin. Dans la foulée, libérez Tomo en arrachant l’amas de détritus qui obstrue le tuyau avec votre grappin.

De retour à l’extérieur, suivez votre boussole en direction de l’est, et ouvrez la porte menant aux égouts. Une fois à l’intérieur, allez au bout à droite et tuez les Atropées qui encerclent Orla, dont une Atropée Royale qui sera un peu plus coriace que les autres.

Enfin, repartez en direction du sud-ouest pour rejoindre l’ancienne planque de Raymond. Là aussi, débarrassez-vous des Atropées en entrant, puis tournez la valve à gauche du système de ventilation pour ouvrir la grille.

Avancez à l’intérieur du conduit en vous accroupissant au moment de passer entre les pales des ventilateurs, puis continuez jusqu’au bout de la passerelle où se trouve une échelle pour descendre. Une fois en bas, dans l’ancienne planque de Raymond, approchez-vous de la porte marquée par votre boussole pour entendre Patrick, la porte en question ayant d’abord besoin d’être alimentée en courant.

Levez donc les yeux vers l’est pour apercevoir un autre conduit de ventilation accessible via les différentes plateformes juste en dessous, et prenez une batterie derrière les caisses en bois un peu plus loin. Revenez sur vos pas, et regardez au loin vers le sud-ouest pour voir un autre conduit.

Lancez la batterie dans cette direction, puis planez jusque là afin de la récupérer et de l’insérer dans le dispositif dans la pièce au bout du conduit. La porte étant désormais ouverte, retournez dans la salle principale, et entrez dans la pièce pour y trouver un enregistrement ECHO (dont vous pouvez retrouver tous les détails sur notre page dédiée aux Collectors du Quartier du Versant), mais aussi Patrick sur la gauche. Parlez-lui avant de sortir de là en vous servant du point d’accroche en hauteur pour ensuite remonter par l’échelle.

De retour à l’extérieur, retournez voir Raymond au moulin, juste avant de tomber dans une embuscade de l’Ordre, et tuez donc tout le monde pour en finir avec cette mission. Tandis que Raymond semble avoir une dernière mission à vous confier : « Vieux tours ».

Récompense : XP + Argent + Fusil à pompe peu commun à très rare + Style de Chasseur de l’Arche + Couleur de l’ECHO-4

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.