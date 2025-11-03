Aider Beth à entrer dans son labo

Point de départ : Beth, dans les Propriétés Lacustres

Pré-requis : Terminer la mission principale « Ascension compliquée »

Après avoir parlé à Beth, suivez l’indicateur de votre boussole en direction du sud pour rejoindre la station de tri, au niveau du Site de Production du Criquet. Une fois sur place, appuyez sur le bouton indiqué de la console de commandes pour appeler l’ascenseur, mais celui-ci reste coincé. Pour le débloquer, avancez vers la cage d’ascenseur et tirez sur le point d’accroche en hauteur avec votre grappin.

Montez alors sur la plateforme de l’ascenseur et utilisez de nouveau votre grappin pour vous hisser dans la station de tri et arriver devant une porte bio-blindée. Il s’agit alors de trouver la réserve de gaz Criquet pour l’ouvrir, pour cela, allez à gauche, vers l’est, arrachez la grille d’aération avec votre grappin et aidez-vous des caisses pour vous faufiler dans le conduit en hauteur.

Un peu plus loin, vous atterrissez dans la réserve en question. Là, commencez par éliminer la sécurité de l’Ordre, avant de vous occuper du moteur à gaz Criquet. Repérez alors les deux rebords de part et d’autre du moteur, puis la passerelle suspendue amovible pour rejoindre celle de droite.

Tirez sur le levier pour connecter la première partie du moteur. Retournez sur la plateforme précédente, et déplacez la passerelle à l’aide de votre grappin pour rejoindre l’autre rebord à gauche et tirez sur le second levier.

Le moteur à gaz désormais connecté, revenez en arrière et piratez l’ordinateur pour l’activer. De là, retournez devant la porte bio-blindée en passant par la porte juste derrière vous, prenez une bonbonne juste à droite de la porte et lancez-la dessus pour retirer le bio-blindage.

Entrez alors dans la station de tri et débarrassez-vous de la sécurité pour ensuite atteindre le centre de commandement de la station de tri au sud où se trouve un autre groupe de sécurité. Puis, une fois tous les ennemis vaincus, avancez vers le champ de force au fond de la salle.

Pour le désactiver, piratez un premier ordinateur à gauche, ce qui fait apparaître une nouvelle vague d’ennemis, puis un second ordinateur juste en face du premier, déclenchant également l’arrivée d’autres ennemis.

Tandis que le champ de force s’ouvre pour laisser entrer un Défenseur Bio-blindé. Récupérez alors rapidement une bonbonne de gaz dans les parages et lancez-la sur le Défenseur pour le rendre vulnérable à vos tirs. Puis, répétez cette étape autant de fois que nécessaire jusqu’à en venir à bout.

Enfin, actionnez l’interrupteur indiqué, juste à côté d’un coffre rouge, pour rediriger le gaz Criquet dans la ville et terminer la mission. Tandis qu’ « un problème visqueux » se pose ensuite par le biais d’une nouvelle mission secondaire. A noter qu’il est désormais possible d’utiliser les distributeurs de gaz Criquet partout dans Dominion pour détruire n’importe quel bio-blindage.

Récompense : XP + Argent + Bouclier peu commun à très rare

