Tous les Collectors du Plateau Divisé – Borderlands 4
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par driehuur
Dans Borderlands 4, chaque région de Kairos cache une certaine quantité de Collectors, ce qui nous donne une bonne raison de vous révéler l’emplacement de tous ceux qu’il est possible de trouver dans la région du Plateau Divisé.
Où trouver tous les Collectors du Plateau Divisé ?
En cours de rédaction
- Guide du petit Archeur 1/1
A venir
- Enregistrement ECHO 1/11 : Une générosité dangereuse
Emplacement : Dans le laboratoire de Zadra, posé sur un bureau informatique.
- Enregistrement ECHO 2/11 : Un objectif risible
Emplacement : Dans le laboratoire de Zadra, à côté d’un évier.
- Enregistrement ECHO 3/11 : Une journée dans l’Ordre : formation à l’armement
Emplacement : Devant le site de production d’Héliosséide (au niveau du point d’intérêt du Nef Cybernétique), sur une caisse.
Peut se récupérer facilement au cours de la mission principale « D’un seul coup ».
- Enregistrement ECHO 4/11 : Terminologie approuvée
Emplacement : A l’étage de la ligne de production du site de production d’Héliosséide (au niveau du point d’intérêt du Nef Cybernétique).
Pour accéder à l’étage, ouvrez la porte à l’est et montez les escaliers pour arriver dans une salle de contrôle, là où se trouve l’enregistrement ECHO. Il peut s’obtenir d’ailleurs très facilement au cours de la mission principale « D’un seul coup », juste après avoir saboté la ligne de production.
- Enregistrement ECHO 5/11 : Règlement de sécurité
Emplacement : Dans le labo du site de production d’Héliosséide (au niveau du point d’intérêt du Nef Cybernétique).
L’enregistrement est posé sur une caisse recouverte d’une bâche bleue, et notez qu’il peut se récupérer facilement au cours de la mission principale « D’un seul coup », juste après avoir nettoyé le labo.
- Enregistrement ECHO 6/11
A venir
- Enregistrement ECHO 7/11
A venir
- Enregistrement ECHO 8/11
A venir
- Enregistrement ECHO 9/11
A venir
- Enregistrement ECHO 10/11
A venir
- Enregistrement ECHO 11/11
A venir
- Vieille puce Delta 1/1
A venir
- Capsule égarée 1/1
A venir
- Haut-parleur de propagande 1/2
A venir
- Haut-parleur de propagande 2/2
A venir
- Cache de survivaliste 1/1
A venir
- Evocarium 1/1
A venir
- Symbole de l’Arche 1/2
Emplacement : Au sud-ouest de la région, dans l’usine de transformation de viande des Parterres Mortels.
Difficile de passer à côté durant la mission principale « Trop-plein d’informations » dans la mesure où le symbole est inscrit sur le mur où vous retrouvez Zadra.
- Symbole de l’Arche 2/2
A venir
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Date de sortie : 12/09/2025