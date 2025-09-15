Où trouver tous les Collectors du Plateau Divisé ?

Guide du petit Archeur 1/1

A venir

Enregistrement ECHO 1/11 : Une générosité dangereuse

Emplacement : Dans le laboratoire de Zadra, posé sur un bureau informatique.

Enregistrement ECHO 2/11 : Un objectif risible

Emplacement : Dans le laboratoire de Zadra, à côté d’un évier.

Enregistrement ECHO 3/11 : Une journée dans l’Ordre : formation à l’armement

Emplacement : Devant le site de production d’Héliosséide (au niveau du point d’intérêt du Nef Cybernétique), sur une caisse.

Peut se récupérer facilement au cours de la mission principale « D’un seul coup ».

Enregistrement ECHO 4/11 : Terminologie approuvée

Emplacement : A l’étage de la ligne de production du site de production d’Héliosséide (au niveau du point d’intérêt du Nef Cybernétique).

Pour accéder à l’étage, ouvrez la porte à l’est et montez les escaliers pour arriver dans une salle de contrôle, là où se trouve l’enregistrement ECHO. Il peut s’obtenir d’ailleurs très facilement au cours de la mission principale « D’un seul coup », juste après avoir saboté la ligne de production.

Enregistrement ECHO 5/11 : Règlement de sécurité

Emplacement : Dans le labo du site de production d’Héliosséide (au niveau du point d’intérêt du Nef Cybernétique).

L’enregistrement est posé sur une caisse recouverte d’une bâche bleue, et notez qu’il peut se récupérer facilement au cours de la mission principale « D’un seul coup », juste après avoir nettoyé le labo.

Enregistrement ECHO 6/11

A venir

Enregistrement ECHO 7/11

A venir

Enregistrement ECHO 8/11

A venir

Enregistrement ECHO 9/11

A venir

Enregistrement ECHO 10/11

A venir

Enregistrement ECHO 11/11

A venir

Vieille puce Delta 1/1

A venir

Capsule égarée 1/1

A venir

Haut-parleur de propagande 1/2

A venir

Haut-parleur de propagande 2/2

A venir

Cache de survivaliste 1/1

A venir

Evocarium 1/1

A venir

Symbole de l’Arche 1/2

Emplacement : Au sud-ouest de la région, dans l’usine de transformation de viande des Parterres Mortels.

Difficile de passer à côté durant la mission principale « Trop-plein d’informations » dans la mesure où le symbole est inscrit sur le mur où vous retrouvez Zadra.

Symbole de l’Arche 2/2

A venir

