Rapporter les gambettes à leur collègue

Point de départ : Auprès du « Collègue » sans gambettes, devant une maison perchée sur les hauteurs du Marais Éclairé

Pré-requis : Terminer la mission principale « D’un seul coup »

Pour récupérer les gambettes de ce cher « Collègue », il va falloir atteindre le sommet du phare. Commencez par grimper sur les toits juste à côté, et servez-vous du point d’accroche en hauteur pour grimper davantage, puis de l’échelle.

Une fois tout en haut, alors que vous êtes sur le point de récupérer les gambettes, Bestiole débarque pour s’en emparer et s’éloigne. Poursuivez alors le Kratch à bord de votre Digirunner sur une certaine distance pour arriver dans son repaire, où d’autres Kratchs viendront lui prêter main forte durant l’affrontement. Car oui, il s’agit bel et bien de tuer Bestiole, ce qui ne sera pas forcément une mince affaire mais notez qu’il est sensible aux dégâts de feu. Après l’avoir vaincu, parlez aux gambettes et suivez-les tout en éliminant les ennemis en chemin pour qu’elles puissent retrouver son propriétaire, mettant ainsi un terme à cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil de précision peu commun à rare + Couleur de véhicule

