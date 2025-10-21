Repartir par la boutique – Borderlands 4

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de driehuur

Rédigé par

0

En explorant les terres de la planète Kairos, vous pouvez faire une rencontre pour le moins… inattendue… avec un corps tombant tout droit d’une faille dans le ciel. Et si vous ne pouvez plus rien pour ce pauvre Carlile, il semblerait qu’un certain Francis Lechelou puisse vous donner quelques explications dans cette mission secondaire de Borderlands 4, et dont voici le cheminement.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Borderlands 4
Borderlands 4
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 12/09/2025

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Mémoire vivante – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Mémoire vivante – Borderlands 4

Comme un Sharm – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Comme un Sharm – Borderlands 4

De-De-Dernier appel – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : De-De-Dernier appel – Borderlands 4

Age de bière – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Age de bière – Borderlands 4
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Warner Bros officialise son objectif de revente, l’avenir des studios de Warner Bros Games est plus incertain que jamais
Image d\'illustration pour l\'article : Warner Bros officialise son objectif de revente, l’avenir des studios de Warner Bros Games est plus incertain que jamais
The Sinking City 2 prend un peu de retard, le jeu de Frogwares est prévu pour la première moitié de l’année 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Sinking City 2 prend un peu de retard, le jeu de Frogwares est prévu pour la première moitié de l’année 2026
La PS6 aura besoin de quelque chose de différent, et pas juste de la puissance, selon Shuhei Yoshida (ex-Sony)
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : La PS6 aura besoin de quelque chose de différent, et pas juste de la puissance, selon Shuhei Yoshida (ex-Sony)
Final Fantasy VII Remake Part 3 devrait proposer une expérience mieux rythmée que Rebirth
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Final Fantasy VII Remake Part 3 devrait proposer une expérience mieux rythmée que Rebirth
Dispatch : On a joué aux premiers épisodes de ce jeu narratif super-héroïque façon Telltale, nos impressions
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Dispatch : On a joué aux premiers épisodes de ce jeu narratif super-héroïque façon Telltale, nos impressions
Un nouveau Nintendo Direct consacré à Kirby Air Riders aura lieu cette semaine
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Un nouveau Nintendo Direct consacré à Kirby Air Riders aura lieu cette semaine
Ninja Gaiden 4 sort aujourd’hui, et s’offre une dernière bande-annonce sanglante
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Ninja Gaiden 4 sort aujourd’hui, et s’offre une dernière bande-annonce sanglante
Une bêta fermée pour The Seven Deadly Sins: Origin aura lieu dès le 30 octobre
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Une bêta fermée pour The Seven Deadly Sins: Origin aura lieu dès le 30 octobre
Le DLC Donkey Kong Bananza aura droit à des événements mensuels, dont le premier débute la semaine prochaine
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le DLC Donkey Kong Bananza aura droit à des événements mensuels, dont le premier débute la semaine prochaine
Sarah Bond, présidente de Xbox, confirme pour la millième fois qu’une nouvelle génération de Xbox est en développement
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Sarah Bond, présidente de Xbox, confirme pour la millième fois qu’une nouvelle génération de Xbox est en développement
Battlefield V, Like a Dragon Ishin et 5 autres jeux vont prochainement quitter le PlayStation Plus Extra
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Battlefield V, Like a Dragon Ishin et 5 autres jeux vont prochainement quitter le PlayStation Plus Extra
La bêta de Marathon a aussi servi de leçon à Embark Studios pour le développement de son ARC Raiders
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La bêta de Marathon a aussi servi de leçon à Embark Studios pour le développement de son ARC Raiders
Electronic Arts va mettre fin au support du jeu Les Sims Mobile dès le début d’année 2026
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Electronic Arts va mettre fin au support du jeu Les Sims Mobile dès le début d’année 2026
Une panne mondiale des serveurs d’Amazon a empêché d’accéder à Fortnite, Roblox, et d’autres services
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Une panne mondiale des serveurs d’Amazon a empêché d’accéder à Fortnite, Roblox, et d’autres services
Les studios AAA devraient aussi développer de plus petits jeux, selon une ex-reponsable chez Santa Monica Studios (God of War)
Image d\'illustration pour l\'article : Les studios AAA devraient aussi développer de plus petits jeux, selon une ex-reponsable chez Santa Monica Studios (God of War)
Square Enix donne un aperçu de Final Fantasy VII Remake sur Switch 2 et Xbox Series face aux versions PC et PS5
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Square Enix donne un aperçu de Final Fantasy VII Remake sur Switch 2 et Xbox Series face aux versions PC et PS5
MindsEye : De nouveaux témoignages pointent du doigt la responsabilité de Leslie Benzies (ex-GTA) dans cet échec
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : MindsEye : De nouveaux témoignages pointent du doigt la responsabilité de Leslie Benzies (ex-GTA) dans cet échec
Le film Sleeping Dogs avance enfin, avec une première version du script
Image d\'illustration pour l\'article : Le film Sleeping Dogs avance enfin, avec une première version du script
GTA 6 « mériterait » d’être vendu à 100$ selon un ancien pilier du premier Saints Row
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : GTA 6 « mériterait » d’être vendu à 100$ selon un ancien pilier du premier Saints Row
Débrief’ : Quantic Dream annonce son nouveau jeu, des fuites chez Pokémon, et un départ important chez Ubisoft
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Quantic Dream annonce son nouveau jeu, des fuites chez Pokémon, et un départ important chez Ubisoft
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 20 octobre (Ninja Gaiden 4, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Dispatch…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 20 octobre (Ninja Gaiden 4, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Dispatch…)
Déjà disponible sur PC, l’action-RPG en monde ouvert Kaku: Ancient Seal est désormais disponible sur consoles
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Déjà disponible sur PC, l’action-RPG en monde ouvert Kaku: Ancient Seal est désormais disponible sur consoles
MOUSE: P.I. For Hire refait surface et donnera sa date de sortie dans seulement quelques jours
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : MOUSE: P.I. For Hire refait surface et donnera sa date de sortie dans seulement quelques jours
EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe de l’événement Ratings Reload
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe de l’événement Ratings Reload