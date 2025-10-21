Cette mission peut s’obtenir à n’importe quel moment dans le jeu, puisque c’est en passant à proximité de l’un des points de chute que vous pouvez voir un PNJ (Carlile) tomber du ciel. Nous avons donc repéré 5 endroits où il est possible de commencer cette mission.

Plaine de la Famine

Ribe des Méritants

Vieux Puisard

Basses Terres

Massif des Aiguillons

Trouver des pièces de rechange pour la machine de Francis

Quelque soit votre point de départ, commencez par vous téléporter au Silo des Sept Profond, au nord du Plateau Divisé, et rejoignez Francis Lechelou dans un complexe un peu plus bas. Un endroit qui était verrouillé jusqu’à présent, profitez-en donc pour récupérer les 2 enregistrements ECHO en consultant notre page dédiée aux Collectors du Plateau Divisé. Sinon, allez dans la pièce du fond pour discuter avec Francis Lechelou.

Après la conversation, rendez-vous au campement de l’Ordre de l’Arrêt Aquatique, dans la Côte Efflanquée. Sur place, nettoyez la zone d’objectif avant d’y chercher les 3 pièces de rechange pour la machine de Francis.

Tout d’abord, repérez la cuve à droite en entrant dans la zone d’objectif, frappez le couvercle pour le faire tomber et récupérez la première Pièce de Transducteur de Formes d’Ondes Hyperluminique.

Avancez ensuite tout droit et montez les escaliers pour trouver une autre cuve sur la droite, ainsi qu’une deuxième pièce.

De là, revenez un peu sur vos pas et empruntez la passerelle vers l’est pour arriver au niveau d’une écluse, puis repérez le bassin un peu plus loin vers le sud-est pour ensuite trouver la troisième cuve dans un soubassement à droite.

Explorer la faille

Retournez voir Francis Lechelou dans son complexe, puis montez à l’étage supérieur pour placer les 3 pièces de rechange aux endroits indiqués sur la machine. Une fois réparée, entrez alors dans la faille qui vient d’apparaître et tuez tous les soldats de l’Ordre dans la zone.

Montez ensuite à l’étage et appuyez sur le bouton indiqué sur la console de commandes pour déverrouiller les cellules et libérer les prisonniers. Dès lors, parlez aux 3 prisonniers pour valider l’objectif optionnel et notez que vous pouvez également mettre la main sur 2 enregistrements ECHO dans les cellules.

Il s’agit désormais de trouver un moyen de sortir du labo, pour cela, regardez sur un pan du mur opposé aux cellules pour apercevoir un conduit d’aération, et arrachez la grille avec votre grappin. Au bout du conduit, laissez-vous tomber en contrebas pour atterrir dans la réserve (et tomber nez à nez avec un dernier enregistrement ECHO). Là, retournez-vous et tirez sur les verrous de chacun des casiers, l’un d’eux renfermant de l’éridium enrichi.

Prenez la bonbonne et retournez au début de la zone par la porte à proximité (verrouillée en apparence mais approchez-vous pour qu’elle s’ouvre) pour la lancer dans la faille. Sortez alors du labo par cette même faille pour faire face à une nouvelle vague de soldats de l’Ordre devant le complexe. Juste avant d’aller confronter Francis Lechelou qui se trouve près de sa machine, ce qui vous donne le choix de tirer sur lui ou de le frapper pour terminer la mission. Notez tout de même que la deuxième option vous permet d’obtenir le succès/trophée « Faille incompatible » pour lui avoir offert un lieu de repos éternel.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Grenade peu commune à très rare + Style de Chasseur de l’Arche

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.