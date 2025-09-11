Une seconde vie pour Gigi

Point de départ : Au QG des Marginaux, via un enregistrement ECHO posé sur un comptoir du bâtiment principal

Écoutez le message enregistré et partez tout à l’est en suivant l’indicateur de votre boussole pour arriver dans la région du Collet d’Héliosséide. Vous découvrez alors un missile qui parle et répondant au nom de Gigi, et qui a visiblement besoin d’un petit coup de neuf.

Commencez par rendre visite à Orts le Ferrailleur, à une trentaine de mètres de là, pour récupérer un système de lancement. Il s’agit ensuite de trouver une nouvelle coque, et voilà qui tombe bien car un vaisseau s’est écrasé un peu plus à l’est, à la frontière avec la région du Plateau Divisé, c’est donc l’occasion d’aller y jeter un petit coup d’œil.

Une fois dans la zone, prenez un peu de hauteur tout en gardant un œil sur votre boussole, et arrachez la grille du conduit que vous apercevez pour ramasser une première pièce. Continuez à grimper vers Talons en suivant votre boussole pour tomber sur un groupe d’Etripeurs, et tuez l’Etripeur Chargé Brutal pour récupérer une Queue de Missile.

Enfin, dirigez-vous vers le dernier marqueur et fouillez la zone d’objectif pour trouver un dispositif endommagé avec lequel vous pouvez interagir pour mettre la main sur la dernière pièce. A noter qu’un Symbole de l’Arche se trouve également à proximité, et dont vous pouvez retrouver les détails sur notre page dédiée aux Collectors du Plateau Divisé.

Les 3 pièces en votre possession, retournez voir Gigi et sortez-la du missile avant de l’amener jusqu’à la zone de lancement située plus loin au nord, tout près du Silo de l’Ordre du Plateau Divisé. Grimpez à l’endroit marqué par votre boussole et déposez Gigi à l’endroit indiqué, avant de construire un nouveau missile en assemblant les pièces précédemment acquises.

Tout est prêt, vous pouvez à présent déposer Gigi dans le nouveau missile pour ensuite procéder au lancement. C’est alors que de nombreux ennemis débarquent successivement pour tenter de s’emparer de Gigi, et vous n’avez donc pas d’autre choix que de la protéger. Dès qu’ils seront tous hors d’état de nuire, reprenez le lancement pour mettre un terme à cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Bouclier peu commun ou très rare + Style de Chasseur de l’Arche + Couleur de l’Echo-4

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.