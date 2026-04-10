Comment obtenir le casque de Marni dans Crimson Desert ?

Pour trouver le casque laser de Marni dans Crimson Desert, il faudra tout d’abord avoir assez avancé dans le jeu en vous aventurant dans la région de Délésyie. Il faudra ensuite vous diriger vers le sud-est du continent, dans le Mastérium de Marni qui a besoin d’être libéré.

Une fois la forteresse débarrassée de tous les ennemis, vous trouverez une salle à l’air libre (à l’endroit indiqué par la map ci-dessous) avec un garde mécanique dans les environs, et en ouvrant un peu l’œil, vous verrez le casque laser de Marni posé simplement sur une structure en bois. Si vous sortez votre lanterne, vous le repérerez facilement puisqu’un point d’exclamation sera visible au-dessus de lui.

Une fois équipé, ce casque vous permettra de tirer des projectiles sur vos adversaires, mais il dispose d’un temps de recharge assez conséquent. Le casque laser de Marni est aussi indispensable pour accomplir le défi « Arme monstrueuse : Casque laser de Marni », qui demande de toucher 5 ennemis avec le laser.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.