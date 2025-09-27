Electronic Arts pourrait être racheté et sortir de la Bourse, en partie par l’Arabie saoudite et des sociétés d’investissement

Le rachat pourrait être acté la semaine prochaine

Le journal rapporte qu’Electronic Arts serait donc sur le point de redevenir une entreprise privée, ce qui indique donc qu’elle sortira de la Bourse. Une situation qui, sur le papier, peut être vue comme une bonne chose dans la mesure où l’éditeur ne serait plus sous la contrainte de divers actionnaires avec des comptes à rendre plus rapidement que dans une entreprise privée (en théorie). Mais le Wall Street Journal vient également apporter les noms qui se cacheraient derrière ce rachat, et ils ne manqueront pas de diviser.

Parmi eux, on retrouve notamment les sociétés d’investissements Silver Lake et Affinity Partners. Deux géants américains, dont le premier fait parler de lui en ce moment comme étant l’une des entreprises chargées de reprendre TikTok aux États-Unis, tandis qu’Affinity Partners est géré par Jared Kushner, qui n’est autre que le beau-fils de Donald Trump. À cette équation s’ajoute le PIF, le « Public Investment Fund » qui est un fonds d’investissement piloté par le prince plus que controversé Mohammed bin Salman d’Arabie Saoudite. Un nom dont vous entendez parler de plus en plus souvent étant donné les nombreux investissements du pays dans le domaine de l’esport et dans divers grands groupes de jeux vidéo. Par ailleurs, le groupe possède déjà 10% d’Electronic Arts à l’heure actuelle.

Un sacré trio qui serait visiblement prêt à participer à un rachat à hauteur de 50 milliards de dollars pour sortir Electronic Arts de la Bourse et se partager les parts restantes. Selon le Wall Street Journal, ce rachat pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, s’il est bien acté. Ce qui serait un bouleversement assez majeur pour l’industrie toute entière, tout juste derrière le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft.