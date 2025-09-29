Electronic Arts annonce son rachat par Silver Lake, Affinity Partners et le fonds d’Arabie saoudite

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Le Wall Street Journal avait donc vu juste. Electronic Arts était bel et bien sur le point de se faire racheter ce week-end, et il n’aura fallu attendre que quelques heures pour que le tout devienne officiel. L’éditeur semblait chercher des partenaires depuis un moment pour réaliser une sortie en Bourse, à l’instar d’Ubisoft, et c’est finalement vers trois grands nouveaux alliés que l’entreprise peut redevenir privée, même si elle est maintenant aux mains d’une nouvelle direction partagée.

Cet article peut contenir des liens affiliés

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Le producteur de Resident Evil Requiem revient sur les rumeurs qui entourent le jeu et de la frustration qu’elles engendrent

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le producteur de Resident Evil Requiem revient sur les rumeurs qui entourent le jeu et de la frustration qu’elles engendrent

Dan Houser, co-fondateur de Rockstar, revient sur la raison pour laquelle Bully 2 n’a jamais vu le jour

Image d\'illustration pour l\'article : Dan Houser, co-fondateur de Rockstar, revient sur la raison pour laquelle Bully 2 n’a jamais vu le jour

Plus de la moitié des studios japonais utiliseraient de l’IA générative durant le développement de leurs jeux

Image d\'illustration pour l\'article : Plus de la moitié des studios japonais utiliseraient de l’IA générative durant le développement de leurs jeux

Silent Hill f dépasse déjà le million d’exemplaires distribués et fait mieux que Silent Hill 2 Remake en son temps

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Silent Hill f dépasse déjà le million d’exemplaires distribués et fait mieux que Silent Hill 2 Remake en son temps
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Electronic Arts annonce son rachat par Silver Lake, Affinity Partners et le fonds d’Arabie saoudite
Image d\'illustration pour l\'article : Electronic Arts annonce son rachat par Silver Lake, Affinity Partners et le fonds d’Arabie saoudite
Le producteur de Resident Evil Requiem revient sur les rumeurs qui entourent le jeu et de la frustration qu’elles engendrent
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le producteur de Resident Evil Requiem revient sur les rumeurs qui entourent le jeu et de la frustration qu’elles engendrent
Dan Houser, co-fondateur de Rockstar, revient sur la raison pour laquelle Bully 2 n’a jamais vu le jour
Image d\'illustration pour l\'article : Dan Houser, co-fondateur de Rockstar, revient sur la raison pour laquelle Bully 2 n’a jamais vu le jour
Plus de la moitié des studios japonais utiliseraient de l’IA générative durant le développement de leurs jeux
Image d\'illustration pour l\'article : Plus de la moitié des studios japonais utiliseraient de l’IA générative durant le développement de leurs jeux
Silent Hill f dépasse déjà le million d’exemplaires distribués et fait mieux que Silent Hill 2 Remake en son temps
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Silent Hill f dépasse déjà le million d’exemplaires distribués et fait mieux que Silent Hill 2 Remake en son temps
Parasite Mutant est un nouveau RPG de science-fiction et d’horreur qui s’inspire très fortement de Parasite Eve
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Parasite Mutant est un nouveau RPG de science-fiction et d’horreur qui s’inspire très fortement de Parasite Eve
Outward 2 : La suite du RPG verra le jour à l’été 2026 sur Steam
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Outward 2 : La suite du RPG verra le jour à l’été 2026 sur Steam
Le joli RPG Threads of Time se dévoile un peu plus dans une nouvelle vidéo pour le Tokyo Game Show
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le joli RPG Threads of Time se dévoile un peu plus dans une nouvelle vidéo pour le Tokyo Game Show
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 29 septembre (Ghost of Yotei, Final Fantasy Tactics, Super Mario Galaxy…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 29 septembre (Ghost of Yotei, Final Fantasy Tactics, Super Mario Galaxy…)
Romeo is a Dead Man, le prochain jeu de Suda51, se montre dans une vidéo aussi colorée que sanglante
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Romeo is a Dead Man, le prochain jeu de Suda51, se montre dans une vidéo aussi colorée que sanglante
Electronic Arts pourrait être racheté et sortir de la Bourse, en partie par l’Arabie saoudite et des sociétés d’investissement
Image d\'illustration pour l\'article : Electronic Arts pourrait être racheté et sortir de la Bourse, en partie par l’Arabie saoudite et des sociétés d’investissement
Resident Evil Requiem est en précommande, voici où le trouver au meilleur prix
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem est en précommande, voici où le trouver au meilleur prix
EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Cornerstones
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Cornerstones
Helldivers 3 n’est pas du tout dans les plans d’Arrowhead, du moins tant que Helldivers 2 cartonne
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Helldivers 3 n’est pas du tout dans les plans d’Arrowhead, du moins tant que Helldivers 2 cartonne
The Witcher 3 : Le patch pour le support des mods sur consoles est retardé à 2026
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : The Witcher 3 : Le patch pour le support des mods sur consoles est retardé à 2026
Possessor(s) : Le prochain jeu de Heart Machine (Hyper Light Drifter) arrivera en novembre sur PC et PS5
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Possessor(s) : Le prochain jeu de Heart Machine (Hyper Light Drifter) arrivera en novembre sur PC et PS5
Project Spectrum : un mélange d’horreur et d’action signé par l’équipe derrière Call of Duty Mobile
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Project Spectrum : un mélange d’horreur et d’action signé par l’équipe derrière Call of Duty Mobile
La console Asus ROG Xbox Ally est enfin en précommande, voici à quel prix et où la trouver
Image d\'illustration pour l\'article : La console Asus ROG Xbox Ally est enfin en précommande, voici à quel prix et où la trouver
Doug Bowser quittera ses fonctions de Président de Nintendo of America à la fin de l’année et on connait déjà son successeur
Image d\'illustration pour l\'article : Doug Bowser quittera ses fonctions de Président de Nintendo of America à la fin de l’année et on connait déjà son successeur
Hades II : La version 1.0 du rogue-like est disponible, le jeu fait un carton auprès des critiques
pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hades II : La version 1.0 du rogue-like est disponible, le jeu fait un carton auprès des critiques
Borderlands 4 : la mise à jour du 25 septembre est disponible, voici tout ce qui change
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Borderlands 4 : la mise à jour du 25 septembre est disponible, voici tout ce qui change
La version physique de Crimson Desert se dévoile avec une édition Deluxe classique et un collector plutôt cher
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La version physique de Crimson Desert se dévoile avec une édition Deluxe classique et un collector plutôt cher
Le réalisateur de Final Fantasy VII Rebirth s’exprime sur les ventes du jeu et l’état de sa suite, ainsi que sur les game-key cards
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Le réalisateur de Final Fantasy VII Rebirth s’exprime sur les ventes du jeu et l’état de sa suite, ainsi que sur les game-key cards
Gungrave G.O.R.E : Blood Heat offre une refonte totale du jeu de 2022 avec l’Unreal Engine 5
Image d\'illustration pour l\'article : Gungrave G.O.R.E : Blood Heat offre une refonte totale du jeu de 2022 avec l’Unreal Engine 5