Maintenant que Sony a revendu ses parts, l’EVO appartient en grande partie à Qiddiya, société d’Arabie saoudite

Et c’est SNK qui doit être content

Pendant quelques années, la copropriété de l’EVO était partagée entre Sony Interactive Entertainment et RTS, une société qui s’occupe de l’organisation du tournoi. En se retirant, Sony a revendu ses parts à l’entreprise indienne Nodwin Gaming, qui devait donc régner sur l’EVO en compagnie de RTS.

Techniquement, ce sera toujours le cas, mais RTS vient d’être racheté par Qiddiya, qui est directement financée par le fonds d’investissement d’Arabie saoudite, commandé par le très controversé prince héritier Mohammed ben Salmane en personne. Un pas de plus dans l’envie de ce dernier d’être une figure centrale dans la scène de l’esport et du versus fighting, puisque, rappelons-le, ce fonds a aussi servi à mettre la main sur SNK. Ce qui sera une manière de mettre en avant les jeux de l’éditeur, dont Fatal Fury: City of the Wolves, sur le devant de la scène de l’EVO, tout en permettant à l’Arabie saoudite d’être de plus en plus présente dans l’industrie.

Qiddiya (via RTS) et Nodwin devraient donc se partager les droits de la compétition pour les années à venir, et selon le site The Esport Advocate, les deux entreprises ont déjà ouvert des bureaux à New York cette année pour mieux piloter l’organisation avec les entreprises occidentales partenaires.