Electronic Arts devance PlayStation et Xbox dans le domaine des éditeurs avec le plus grand nombre de joueurs actifs

Microsoft en passe de devenir leader ?

Ampere Analysis s’est penché sur les parts de marché qu’obtiennent les grands éditeurs lorsqu’il s’agit de comparer les joueurs actifs sur la période allant de septembre 2022 à janvier 2023.

Cela permet ainsi d’avoir une meilleure idée des éditeurs qui possèdent les jeux les plus joués actuellement, tout en sachant que ces données ont été réalisées uniquement sur le marché des consoles PlayStation et Xbox. Et ce ne sont pas les jeux des constructeurs qui s’en sortent le mieux, loin de là.

On retrouve Electronic Arts en tête avec une régularité impressionnante. En septembre dernier, 16,8% des joueurs actifs l’étaient sur un jeu EA, avec un score qui ne descend guère en dessous des 16% dans les mois suivants. Tout cela, EA le doit évidemment à la grande forme de FIFA 23, et sans doute un peu d’Apex Legends.

Epic Games se situe juste en dessous et se fait uniquement dépasser par Activision-Blizzard en octobre et en novembre, ce que l’on doit évidemment à la sortie du dernier Call of Duty. Microsoft se retrouve ensuite en dessous de Take-Two, parfois dépassé par Sony, mais seulement en novembre, peut-être grâce à God of War Ragnarok. Globalement, Sony s’en sort donc moins bien que Xbox avec un taux de joueurs actifs par mois moins important. Microsoft prend l’avantage grâce à Minecraft, qui est aussi disponible sur les consoles PlayStation et qui compte une grosse communauté.

L’étude veut aussi montrer que si le rachat d’Activision-Blizzard était validé, Microsoft pourrait passer en tête de ce classement. On ne sait pas si cette donnée sera prise en compte par les régulateurs, mais c’est tout de même intéressant de voir que Microsoft pourrait devenir l’éditeur le plus influent, si on se focalise sur le nombre de joueurs actifs sur les consoles Xbox et PlayStation.

Ampere Analysis publie également un top 10 des jeux qui génèrent le plus d’engagement au quotidien, en prenant pour exemple le mois de février. C’est évidemment FIFA 23 qui est en première place, suivi de près par Final Fantasy XIV et Genshin Impact. Voici le classement complet :

FIFA 23 Final Fantasy XVI Genshin Impact Monster Hunter Rise NBA 2K23 Call of Duty: Modern Warfare II/Warzone 2 NHL 23 Destiny 2 Fortnite Hogwarts Legacy