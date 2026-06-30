Dead or Alive 6 passe la barre du million d’exemplaires vendus suite à la sortie de Last Round

L’éditeur promet de nouvelles choses pour Last Round

Il ne fallait qu’un petit coup de pouce supplémentaire à Dead or Alive 6 pour afficher un million de copies vendues. Cela englobe aussi bien les ventes du jeu original que celles de Last Round, sorti il y a quelques jours seulement. Aux dernières nouvelles, Dead or Alive 6 s’était vendu à 900 000 exemplaires, ce qui laisse donc supposer que Last Round a déjà été vendu à 100 000 unités (oui, on est balèze en maths). La version free-to-play avait quant à elle été téléchargée plus de 8 millions de fois, preuve qu’il y a encore un intérêt pour la série, même si le passage en caisse est difficile à réaliser pour le public.

Koei Tecmo se félicite de ces chiffres, et se sert de cela pour affirmer que le jeu continuera d’être mis à jour à l’avenir. On en a eu la preuve avec l’annonce toute récente d’un nouveau DLC (Minato), mais on imagine que des mises à jour arriveront aussi pour ajouter le système OBORO à quelques arènes, sans parler d’une chiée de costumes plus ou moins sexys, car c’est là le fond de commerce de l’éditeur sur cette série qui mériterait peut-être qu’on s’intéresse plus à son fond qu’à ses formes.