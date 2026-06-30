Dead or Alive 6 passe la barre du million d’exemplaires vendus suite à la sortie de Last Round

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En attendant Dead or Alive 7, Koei Tecmo a trouvé un moyen efficace pour engranger pas mal d’argent sans trop se fouler. Cela passe par la sortie de Dead or Alive 6: Last Round, qui comporte très peu de nouveautés et qui demande de repasser à la caisse pour certains costumes et personnages. Du pur Koei Tecmo. Cela aura en tout cas permis à ce sixième épisode de passer – un peu poussivement – le cap du million d’exemplaires vendus.

Dead or Alive 6: Last Round // Source : ActuGaming

L’éditeur promet de nouvelles choses pour Last Round

Il ne fallait qu’un petit coup de pouce supplémentaire à Dead or Alive 6 pour afficher un million de copies vendues. Cela englobe aussi bien les ventes du jeu original que celles de Last Round, sorti il y a quelques jours seulement. Aux dernières nouvelles, Dead or Alive 6 s’était vendu à 900 000 exemplaires, ce qui laisse donc supposer que Last Round a déjà été vendu à 100 000 unités (oui, on est balèze en maths). La version free-to-play avait quant à elle été téléchargée plus de 8 millions de fois, preuve qu’il y a encore un intérêt pour la série, même si le passage en caisse est difficile à réaliser pour le public.

Koei Tecmo se félicite de ces chiffres, et se sert de cela pour affirmer que le jeu continuera d’être mis à jour à l’avenir. On en a eu la preuve avec l’annonce toute récente d’un nouveau DLC (Minato), mais on imagine que des mises à jour arriveront aussi pour ajouter le système OBORO à quelques arènes, sans parler d’une chiée de costumes plus ou moins sexys, car c’est là le fond de commerce de l’éditeur sur cette série qui mériterait peut-être qu’on s’intéresse plus à son fond qu’à ses formes.

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Jaquette de Dead or Alive 6 Last Round
Dead or Alive 6 Last Round
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Date de sortie : 25/06/2026

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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