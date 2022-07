FIFA 23

FIFA 23 est un jeu de sport et de football développé par EA Vancouver et édité par Electronic Arts. Il s'agit de l'épisode annuel de 2022 et sera également le dernier jeu FIFA à être développé par Electronic Arts. On y retrouve plusieurs modes habituels comme la carrière, FUT, les clubs pro et Volta. Les stars de la jaquette sont Kylian Mbappé et Sam Kerr. FIFA 23 est également le jeu vidéo officiel de la Coupe du Monde Qatar 2022 ainsi que de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie et la Nouvelle-Zélande 2023. Les clubs féminins auront aussi une place importante avec la Barclays FA Women’s Super League et de la Division 1 Arkema dès la sortie.