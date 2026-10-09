EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Future Stars

Première équipe Future Stars !

Après la quatrième Team Of The Week, et la deuxième équipe Destined For Glory, EA Sports FC 27 nous propose la première équipe de l’évènement Future Stars. Sont mis à l’honneur les jeunes joueurs et jeunes joueuses qui vont illuminer les terrains ou brillent déjà actuellement. A noter qu’ils auront des améliorations en temps réel.

Vous allez pouvoir packer Vicky Lopes (90), Ngumoha (89), Godts (88), Lewis-Skelly (88), Mora (87), Bonny (87), Jacobo Ramon (87), Bischof (86), Hall (86), Yohannes (86), Blindkilde Brown (85), Hall (85), King (85), Jon Martin (85) et Risser (85).

EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.