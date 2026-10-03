EA Sports FC 27 dévoile la deuxième équipe Destined for Glory
EA Sports FC 27 nous propose la deuxième équipe de la toute première promotion, Destined for Glory. Les cartes sont disponibles dans les packs pendant une semaine.
Deuxième équipe Destined for Glory !
Après la troisième Team Of The Week, EA Sports FC 27 nous propose la deuxième équipe de l’évènement Destined for Glory. Rappelons que la promotion met à l’honneur des joueurs et des joueuses qui font la différence sur le terrain. Les cartes auront des améliorations par rapport aux performances en championnat. Pour voir comment cela fonctionne, vous pouvez relire notre article sur la première équipe Destined for Glory.
Vous allez pouvoir packer Haaland (91), Upamecano (89), Diani (88), Cucurella (88), Paz (87), Caicedo (87), Mbeumo (86), Lookman (86), Gordon (86), Kiwior (86), McKennie (85), Mateus Fernandes (85), Maza (85), Gosesn (85) et Cresswell (85).
EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.