EA Sports FC 27 dévoile la quatrième Team Of The Week
EA Sports FC 27 vient d’annoncer la quatrième Team Of The Week. Comme chaque année, les joueurs et joueuses qui ont les cartes boostées sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.
Quatrième TOTW !
- Le gardien : Donnarumma (90).
- La défense : Cancelo (84), Kerkez (83), Elvedi (80), Sonis (80), Mavropanos (80) et Brown (80).
- Le milieu de terrain : Putellas (92), Bellingham (91), Debinha (88), Hemp (88), De Bruyne (86), Sullivan (80), Al Dawsari (80), Romeny (80), Schasching (80) et Toloba (80).
- L’attaque : Pajor (90), Lewandowski (85), Marmoush (84), Parrott (82), Oskarsson (80) et Kramer (80).
EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.