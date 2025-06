Dune Awakening cartonne mais le PvP soulève des critiques, Funcom promet de l’équilibrer

Funcom maintient sa vision

Dans Dune Awakening, toute la communauté n’est pas forcément convaincue par le PvP, notamment à cause du fait que les ornithoptères sont ici trop puissants et ruinent la compétitivité. Un patch est déjà venu corriger les choses, mais les Lisan al Gaib du désert se plaignent du fait que les affrontements au sol soient considérablement mis de côté face à ces engins volants surpuissants. Joel Bylos, directeur créatif, a abordé le sujet et tient d’abord à dire que Funcom n’a pas l’intention de créer des zones spécifiques pour le combat au sol, cependant, de l’équilibrage est à venir :

« Beaucoup de nos ajustements et équilibrages vont recentrer le combat sur l’objectif principal, à savoir la compétition entre les joueurs pour des points d’intérêt dans le désert. L’équilibre actuel entre les véhicules et les soldats à pied ne nous convient pas, et de nombreux changements sont en cours pour y remédier (en plus des bugs que nous corrigerons). »

Il n’est aussi pas question de retirer les lance-roquettes des ornithoptères. À la place, Funcom veut les rendre plus délicats à employer en limitant davantage la vitesse du véhicule et la stabilité. Bylos ajoute :

« Nous voulons que les joueurs prennent des décisions réfléchies sur ce qu’ils emportent avec eux et sur l’équipement de leurs véhicules. Une fois que les joueurs se sont lancés dans le PvP, nous voulons que l’expérience soit fiable, réactive et claire. Cela détermine l’expérience PvP dans son ensemble et la manière dont les joueurs prennent leurs décisions à chaque instant au combat. »

Des correctifs et des mises à jour plus importantes sont donc en cours de développement, mais cela devrait prendre un peu de temps. Dune Awakening est disponible sur PC, en attendant sa sortie sur PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour vous aider dans votre périple sur Arrakis.