DON’T NOD Montreal (Life is Strange, Tell Me Why, Twin Mirror…) tease son prochain jeu narratif en image

Surprise ! Dans une relative discrétion, DON’T NOD, la société française à qui l’on doit, par exemple, les jeux Life is Strange, Tell Me Why ou encore Twin Mirror, a donné de ses nouvelles en fin de semaine sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison ? Afin de teaser en image le prochain projet narratif de son studio basé à Montréal (Canada).

Here's a little glimpse of what #DontNodMontreal is brewing!

Does it bring back childhood memories?

We are looking for talents to join the team in Montréal on this new narrative game!

Find all our job openings here: https://t.co/IJi6njvHiJ pic.twitter.com/IFBAkGPGFW

— DON'T NOD (@DONTNOD_Ent) January 27, 2023