DON’T NOD : L’entreprise française prévoit de sortir huit jeux entre 2023 et 2025

Un peu plus de quatre mois après avoir changé d’identité visuelle et de nom, la société française DON’T NOD, que l’on connait notamment pour les licences Life is Strange, Vampyr, Tell Me Why ou encore le récent Gerda: A Flame in Winter, a refait parler d’elle concernant ses futurs projets. Au nombre de sept en juin dernier, le dernier bilan financier de l’entreprise indique finalement que ce sont huit nouvelles « créations originales » qui sont dans les cartons.

Un coproduction avec Focus Entertainment dans les tuyaux

DON‘T NOD has eight games in its current pipeline set for release between 2023 and 2025 – five self-published titles

– one co-production with Focus

– two games with external studios (Tolima and Tiny Bull) that DN will publishhttps://t.co/3kqkbC9lGR pic.twitter.com/P3rQqPc0IB — Nibel (@Nibellion) October 12, 2022

Prévus pour sortir entre 2023 et 2025, le studio tricolore explique que, parmi ces huit titres qui n’ont visiblement pas encore été présentés au grand public, cinq seront édités par ses soins. Quant aux trois autres, on compte une coproduction avec Focus Entertainment (A Plague Tale, Evil West, Atomic Heart, Atlas Fallen…) et deux jeux développés par les studios Tolima et Tiny Bull (Blind, Omen Exitio: Plague).

Reste maintenant à savoir ce qui se cache précisément derrière ces fameux projets. Des franchises inédites ? Le retour de certaines séries phares comme Life is Strange par exemple ? Peut-être aurons-nous un début de réponse à nos questions lors de la cérémonie des Game Awards qui aura lieu le 8 décembre prochain. A suivre.