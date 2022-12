Accueil » Actualités » DON’T NOD annonce Banishers: Ghost of New Eden, un nouvel Action-RPG ambitieux

Banishers: Ghost of New Eden est donc l’un des sept futurs projets du studio français DON’T NOD. Cet Action-RPG présenté aux Game Awards semblent illustrer les ambitions des créateurs de Life is Strange et Vampyr tant il semble prometteur. Voici ce que l’on sait à propos de ce jeu qui sera édité par Focus Entertainment.

Un Ghostbuster intimiste ?

Avec Vampyr, le studio DON’T NOD avait montré qu’il pouvait produire des Action-RPG de qualité. On espère toutefois que le gameplay de Banishers: Ghost of New Eden sera au niveau de savoir-faire des français en matière de narration. Les premières images de gameplay en fin de vidéo semblent en tout cas aller dans ce sens.

Dans ce titre, on incarnera Antea Duarte et Red mac Raith, un couple de chasseurs de fantômes redoutable qui devront faire face à des choix impossibles qui auront des conséquences dramatiques pour les vivants et pour les défunts. Mortellement blessée à la suite d’une mission désastreuse, Antea devient l’un de ces fantômes qu’elle déteste tant. Désespéré, le couple part explorer les terres hantées d’Amérique du Nord, à la recherche d’un moyen de libérer Antea de sa terrible condition.

On évoluera en 1695 dans un monde ésotérique et plus précisément une ville du nom de New Eden. Au cours de votre aventure, vous allez également pouvoir aider les habitants (morts ou vivants) grâce aux pouvoirs d’Antea et à l’arsenal de Red. D’après ce que l’on sait, les choix scénaristiques draconiens seront légion.

Banishers: Ghosts of New Eden sortira en fin d’année 2023 sur PS5, Xbox Series X|S, et PC.