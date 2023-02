Disney Dreamlight Valley : La mise à jour avec Mirabel et Olaf arrive la semaine prochaine

L’année 2023 sera riche en nouveautés pour Disney Dreamlight Valley, puisque c’est dans les prochains mois que le jeu devrait approcher de sa version complète. Une feuille de route a été diffusée il y a peu pour nous donner quelques précisions sur le rythme de sorties des nouvelles mises à jour, à commencer par celle qui doit nous arriver en février et qui met à l’honneur Mirabel du film Encanto, et ce bon vieux Olaf de La Reine des Neiges. On sait maintenant plus précisément quand elle arrivera.

Les 100 ans de Disney à l’honneur

#DisneyDreamlightValley: A Festival of Friendship launches on February 16th ✨! Check out our new key art for a sneak peek at what you can expect when the update launches next week. pic.twitter.com/GXD308P0C1 — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) February 6, 2023

Gameloft a publié un nouveau key art pour le jeu qui met en avant les deux personnages supplémentaires ajoutés via cette mise à jour, qui arrivera finalement le jeudi 16 février prochain.

Cette nouvelle update promet donc d’apporter quelques changements avec un nouveau Season Pass centré sur les 100 ans de la marque Disney, tout en ajoutant un nouveau biome hivernal à découvrir. Le studio promet aussi des changements et des correctifs majeurs à venir avec ce patch, qui devraient venir faire disparaitre quelques bugs récurrents.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.