Disney Dreamlight Valley : La roadmap de début 2023 est là avec un soupçon d’Encanto et de la Reine des Neiges

Voici maintenant quelques mois que l’accès anticipé de Disney Dreamlight Valley a débuté, et depuis l’ouverture des portes de la Vallée, la communauté du jeu a eu droit à quelques mises à jour qui ont enrichi l’expérience de base, comme avec la dernière mise à jour de Noël. Gameloft continue de développer activement le jeu et si la sortie de la version complète n’est pour l’instant pas en ligne de mire, une roadmap pour ce début d’année vient nous préciser ce à quoi on peut s’attendre dans Disney Dreamlight Valley pour les mois à venir.

Le multijoueur est toujours en développement

Le mois de janvier aura été calme pour le jeu, mais une nouvelle mise à jour est prévue pour le mois de février. Cette update aura la particularité d’ajouter deux personnages au casting du jeu, à savoir Olaf de La Reine des Neiges, mais aussi Mirabel Madrigal, héroine du film Encanto. La mise à jour sera accompagnée d’un nouveau Season Pass qui sera quant à lui centré sur la célébration des 100 ans de la marque Disney. Pas encore de date pour ce contenu, mais ça arrive en février.

En avril, c’est une autre mise à jour qui sera proposée, avec plus de personnages à rencontrer. Seul Simba est mis en avant ici, tandis que le Season Pass promet d’être aux couleurs des parcs Disney. On retiendra surtout les promesses faites pour le reste de l’année 2023, avec Gameloft qui précise que le multijoueur est enfin en chemin, en plus d’autres royaumes et personnages à découvrir. Une fonctionnalité qui est évidemment très attendue par les fans du jeu et qui semble être essentielle à intégrer avant la sortie de la version 1.0.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.