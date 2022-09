Gameloft est maintenant un partenaire de choix pour Disney, avec deux jeux en préparation. Disney Speedstorm, qui se présente comme un jeu de courses avec des karts, et Disney Dreamlight Valley, à la croisée des chemins entre Animal Crossing et Les Sims. Le jeu nous propose de créer notre propre avatar et de rencontrer de nombreux personnages Disney au cours d’une aventure. Le titre sort d’abord en accès anticipé avant d’être proposé gratuitement en 2023. Afin de vous aider à comprendre tout ce qu’offre le jeu, nous vous avons préparé plusieurs guides ainsi qu’une FAQ complète qui répondra à toutes vos questions.

Guide Disney Dreamlight Valley

Vous trouverez ici l’ensemble de nos guides concernant Disney Dreamlight Valley. Cette section sera régulièrement mise à jour après la sortie du jeu avec de nombreux articles, qui vous aideront à bien débuter dans le jeu. N’hésitez donc pas à consulter régulièrement cette page pour découvrir de nouveaux guides.

FAQ (Foire aux questions)

Disney Dreamlight Valley, c’est quoi ?

Disney Dreamlight Valley est un jeu de simulation dans lequel on incarne un personnage que l’on peut entièrement personnaliser, et qui va rencontrer des personnages Disney au cours d’une aventure dans une Vallée attaquée par un mal mystérieux. Il faudra aider les habitants à récupérer leurs souvenirs, tout en se liant d’amitié avec eux, à travers plusieurs activités et mini-jeux.

Quand et où sort Disney Dreamlight Valley ?

Disney Dreamlight Valley sort d’abord en accès anticipé le 6 septembre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. La version complète du jeu sera disponible en 2023.

Combien de temps va durer la phase d’accès anticipé de Disney Dreamlight Valley ?

Aucune indication n’a été donnée concernant la fin de l’accès anticipé, si ce n’est que le final sortira en 2023. Elle devrait durer au moins 6 mois selon les dires des développeurs.

Disney Dreamlight Valley est-il gratuit ?

Disney Dreamlight Valley sera gratuit dans sa version complète, mais lors de sa sortie en accès anticipé, il est payant. Pour y jouer, il faut acheter l’un des différents packs fondateurs proposés.

Quels sont les différents packs fondateurs de Disney Dreamlight Valley ?

Voici le contenu et le prix des différents packs fondateurs de Disney Dreamlight Valley :

Edition Standard

L’édition Standard propose à 29.99€ :

Un accès anticipé au jeu le 6 septembre

Un set de vêtement (serre-tête à oreilles et un pull exclusifs)

Un ensemble de meubles

3 motifs

8.000 pierres de lune (monnaies en jeu)

Edition Deluxe

L’édition Deluxe propose à 49.99€ :

Un accès anticipé au jeu

Un compagnon et un set de vêtements

10 objets d’intérieur

3 motifs

Des accessoires

14.500 pierres de lune

Tous les bonus de l’édition standard

Edition Ultime

L’édition Ultime regroupe à 69.99€ :

L’accès anticipé au jeu

2 tenues complètes et un compagnon

15 décorations d’intérieur

3 motifs

Des accessoires

20.000 pierres de lune

Tous les bonus des éditions standard et deluxe

Disney Dreamlight Valley est-il disponible via le Xbox Game Pass ?

Oui, si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, vous pourrez jouer à Disney Dreamlight Valley en accès anticipé.

Que peut-on acheter dans Disney Dreamlight Valley ?

Disney Dreamlight Valley va proposer une boutique d’objets payants qui seront uniquement cosmétiques. Il n’y a pas de système d’énergie comme d’autres free-to-play, ce qui veut dire que le jeu ne limite pas vos actions, seulement les objets auxquels vous pouvez avoir accès.

Disney Dreamlight Valley sera-t-il mis à jour d’ici la sortie de la version finale ?

Oui, Disney Dreamlight Valley va recevoir des mises à jour au fil des semaines, notamment en association avec les événements Disney et Pixar qui se produiront en parallèle. Ce qui veut dire que si un film sort au cinéma, il y a de fortes chances pour que le jeu y fasse référence d’une manière ou d’une autre, avec de nouveaux objets par exemple, ou des personnages en plus.

Quels personnages Disney sont présents dans le jeu ?

Il y a énormément de personnages Disney que vous pourrez croiser dans Disney Dreamlight Valley. De Mickey à Simba, en passant par Wall-E ou Buzz, vous retrouverez tous les héros emblématiques de la marque, avec même des méchants cultes comme Scar ou Ursula.

Voici une liste non-exhaustive des personnages de Disney Dreamlight Valley au lancement :

Mickey

Minnie

Donald

Picsou

Dingo

Pluto

Belle

Merlin

Simba

Timon

Pumba

Arielle

Prince Éric

Buzz

Woody

Wall-E

Tic & Tac

Sullivan

Vaiana

Maui

Anna

Elsa

Kristoff

Olaf

Ralph

Vanellope

Rémy

Stitch

Ursula

Scar

Gothel

Faut-il avoir un connexion permanente pour jouer à Disney Dreamlight Valley ?

Non, il n’est pas nécessaire d’avoir accès à Internet constamment pour pouvoir jouer au jeu, qui est accessible hors-ligne.

Disney Dreamlight Valley possède-t-il un mode multijoueur ?

Disney Dreamlight Valley n’a pas de mode multijoueur au lancement de son accès anticipé, mais Gameloft a précisé que des options multijoueur seront ajoutées au fur et à mesure des mises à jour.

Quelles sont les activités à effectuer dans Disney Dreamlight Valley ?

Disney Dreamlight Valley propose plusieurs types d’expérience, avec d’abord des quêtes à effectuer pour les différents personnages du jeu afin de libérer la Vallée du mal qui la ronge. Vous pourrez ensuite vous lier d’amitié avec les héros et héroïnes Disney via des mini-jeux, comme la pêche, la cuisine, ou encore des prises de selfies.

Mais l’activité principale sera sans doute d’améliorer sa maison et de la personnaliser, en plus de pouvoir personnaliser la Vallée. Vous pourrez avoir accès à un bout de terrain qu’il faudra cultiver, et vous pourrez complétement décorer votre maison à votre gout avec des centaines d’objets.

C’est aussi là que vous pourrez personnaliser votre avatar, notamment avec des habits que vous pourrez créer vous-même à l’aide d’un outil de création, qui permet de personnaliser vos vêtements pour trouver un style unique.

Quels sont les configurations PC pour jouer à Disney Dreamlight Valley ?

Voici les différentes configurations recommandées pour profiter de Disney Dreamlight Valley sur PC.

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10

Windows 10 Processeur : Intel Core i3-540 ou AMD Phenom II X4 940

Intel Core i3-540 ou AMD Phenom II X4 940 Mémoire vive : 6 GB de mémoire

6 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce 9600 GT, 512 GB ou AMD Radeon HD 6570, 1 GB

NVIDIA GeForce 9600 GT, 512 GB ou AMD Radeon HD 6570, 1 GB DirectX : Version 10

Version 10 Espace disque : 10 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10

Windows 10 Processeur : Intel Core i5-4690 ou AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i5-4690 ou AMD Ryzen 3 1300X Mémoire vive : 6 GB de mémoire

6 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB ou AMD Radeon R9 380, 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB ou AMD Radeon R9 380, 4 GB DirectX : Version 11

Version 11 Espace disque : 10 GB d’espace disque disponible

Trailer de gameplay

En bref