Du contenu gratuit et payant en même temps

Vous pouvez noter dans vos agendas que la mise à jour « Frissons et Froufous » sera disponible gratuitement dès le 1er mai dans Disney Dreamlight Valley, et ce sur toutes les plateformes.

Cette update mettra à l’honneur un personnage assez particulier et inattendu, puisqu’il s’agit de Daisy Duck. C’est grâce à cette dernière que chacun pourra créer sa propre boutique dans la Vallée, avec la possibilité de créer ses propres vêtements pour les vendre ensuite aux visiteurs. Vous pourrez aussi visiter la boutique de vos amis. Ce n’est d’ailleurs pas la seule nouveauté orientée multijoueur, puisqu’il sera désormais possible de prendre des selfies avec des amis tout en les invitant à participer à diverses activités, comme du jardinage ou de la cuisine.

C’est aussi à cette même date que sortira le deuxième acte du pass d’extension, A Rift in Time, et mettra en avant le lapin Oswald. Contrairement à la mise à jour, ce nouveau contenu (L’Étincelle de l’imagination) ne sera disponible que pour celles et ceux qui ont mis la main au portefeuille.

Disney Dreamlight Valley est disponible sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter notre guide complet pour en savoir plus.