Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley est un simulateur de vie et un jeu d'aventure free-to-play développé et édité par Gameloft. Avec l'aide des personnages appartenant aux différents royaumes des univers Disney et Pixar, le joueur ou la joueuse est chargé(e) de ramener la magie à Dreamlight Valley en libérant ce monde d'une corruption insidieuse nommée Oubli.