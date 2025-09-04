Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch annoncé avec l’arrivée du cheval, voici toutes les nouveautés

Une nouvelle extension payante

Cela fait maintenant trois ans que Disney Dreamlight Valley s’alimente de nouveaux contenus, avec régulièrement des personnages ajoutés gratuitement. Cela a permis à la simulation de vie de maintenir une communauté active, qui est toujours quotidiennement présente. Bien sûr, Gameloft ne peut pas se contenter de déployer uniquement des mises à jour, et complète l’ensemble avec des extensions payantes. La première, The Storybook Vale, avait été déployée en deux parties.

Un format abandonné ici puisque Wishblossom Ranch – le nom de la prochaine extension – va sortir en une seule et unique fois en novembre prochain. Lors d’une entrevue avec les développeurs à la Gamescom, le directeur créatif Josh Labelle nous a expliqué que ce format n’avait pas totalement convaincu et qu’ils préféraient désormais partir sur un contenu entier disponible tout de suite. D’ailleurs, ils nous ont confié que l’objectif serait de déployer un pack payant tous les ans à une période similaire, si cela est possible bien sûr.

Les chevaux, stars du ranch

Préparez-vous à accueillir l’une des nouveautés majeures : les chevaux. Plus que de simples compagnons, ces derniers seront d’une grande aide pour vos tâches quotidiennes dans l’aventure. En plus de pouvoir logiquement vous aider à vous déplacer plus vite en montant dessus, ils viendront grandement faciliter certaines actions qui peuvent parfois être un peu rébarbatives.

Dans la démo qui nous a été présentée, on a ainsi pu constater que notre nouveau compagnon à quatre pattes pouvait faire nos tâches habituelles : arroser notre potager, creuser pour faire plusieurs trous à la fois, extraire du minerai, et on en passe. Un moyen parfait pour renouveler ces actions régulières et les rendre plus rapides, tout en étant en bonne compagnie ! Et on a déjà hâte de pouvoir récupérer nos récoltes plus rapidement grâce à notre canasson. Notez d’ailleurs qu’ils ont droit à leurs propres aptitudes et compétences à débloquer.

Mais ces chevaux ne sont pas là que pour la balade. On devra également prendre soin d’eux et les bichonner en leur donnant à manger et en les brossant. Mieux encore, il sera possible de les personnaliser en leur donnant un nom et en modifiant leur apparence. Une peluche Stitch étant présente dans la petite salle de rencontre de la Gamescom, on a naturellement opté pour un cheval de couleur… bleu, portant le même nom que l’expérience 626.

Il est donc tout à fait possible de personnaliser son cheval comme bon nous semble, avec plusieurs options à notre disposition ; de son coloris à sa crinière en passant par ses yeux, sans oublier des accessoires. Envie de reproduire Frou-Frou des Aristochats ? Vous pourrez sans doute essayer. A moins que vous préférez opter pour l’un des équidés proposés par l’équipe ? Oui, plusieurs « vrais » chevaux Disney seront là, à l’instar de Maximus que l’on peut voir dans le trailer. D’autres seront annoncés ultérieurement, mais tous les chevaux Disney seront là.

Toute une nouvelle zone à découvrir

Réduire Wishblossom Ranch à seulement l’arrivée des chevaux serait réducteur, car l’extension prévoit pas mal d’autres nouveautés. Blanche-Neige et Clochette seront les deux personnages à faire leur entrée avec leurs lignes de quête habituelles. Les développeurs nous ont d’ailleurs confié qu’il a fallu trouver une parade pour l’amie de Peter Pan, trop petite pour la voir distinctement. Ils ont alors décidé de lui ajouter une aura brillante autour d’elle, prétextant la poussière de fée, pour la voir de loin.

Trois nouveaux biomes seront ajoutés, permettant de suivre une toute nouvelle histoire. On y retrouvera les Montagnes de Florespérance, abritant le Ranch de Florespérance, autrefois prospère et tombé à l’abandon, qu’il faudra retaper comme le veut l’adage. C’est d’ailleurs surtout le ranch que l’on a pu découvrir, avec une zone relativement grande et agréable à parcourir. Notez que d’autres nouveautés et personnages seront dévoilés plus tard, en octobre.

Un showcase pour présenter l’avenir

Gameloft ne s’est pas contenté de dévoiler la première bande-annonce de cette extension. Le studio a également donné rendez-vous pour le 15 octobre 2025, date à laquelle un « 2025 Showcase Stream » sera diffusé pour nous parler un peu plus longuement de cette extension : « L’équipe de Disney Dreamlight Valley y lèvera le voile sur cette toute nouvelle aventure et présentera d’autres personnages et chevaux ! »

On imagine que vous verrez quelques images que nous avons pu voir à la Gamescom avec une présentation plus complète des fonctionnalités présentes dans ce nouveau contenu. Et on peut aussi facilement miser une pièce sur le fait que la date de sortie précise sera donnée, Wishblossom Ranch étant pour l’instant prévu pour courant novembre.