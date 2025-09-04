Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch annoncé avec l’arrivée du cheval, voici toutes les nouveautés

Après la sortie de sa première extension déployée en deux temps, Disney Dreamlight Valley vient d’annoncer son prochain contenu payant. Celui-ci va opter pour une sortie plus traditionnelle en une seule fois, et nous présente déjà des nouveautés alléchantes : Wishblossom Ranch viendra ajouter les chevaux qui bouleverseront vos habitudes. On a pu voir cette extension en avant-première et l’on vous en parle.

Jaquette de Disney Dreamlight Valley
Disney Dreamlight Valley
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one

Date de sortie : 06/09/2022

