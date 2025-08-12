Disney Dreamlight Valley Sauvetage Emotionnel, la mise à jour gratuite ajoutera Vice Versa

Joie et Tristesse arrivent

Si le jeu a déjà eu droit à plusieurs extensions payantes, notamment The Storybook Vale qui a été déployé en deux temps, Gameloft n’oublie pas également de proposer quelques mises à jour gratuites. Certes, moins fournies en contenu, mais qui sont un prétexte parfait pour faire revenir les joueurs et les joueuses. Disney Dreamlight Valley vient en effet d’annoncer Sauvetage Emotionnel, une mise à jour qui mettra en avant l’univers de Vice-Versa.

Principale nouveauté, les personnages de Joie et Tristesse seront rajoutés en tant que nouvelles villageoises. Vous pourrez ainsi les rencontrer et les croiser dans votre petite bourgade. Il faudra d’ailleurs collaborer avec elles pour réparer la console de contrôle émotionnel de Riley en lui faisant revivre des souvenirs. Sans grande surprise, de nouveaux éléments cosmétiques seront aussi ajoutés tout comme quelques améliorations, comme une galerie photo agrandie et d’autres options cogitées.

Disney Dreamlight Valley Sauvetage Emotionnel sera déployé le 20 août dans la journée sur toutes les plateformes. En parallèle, le mini-event Memory Mania fera son retour, du 3 au 13 septembre, avec notamment la possibilité de récupérer un compagnon inspiré de Nostalgie.