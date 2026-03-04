Le Metaphor: ReFantazio Orchestra Concert World Tour fera escale à Paris en 2027

Une unique date parisienne pour le JRPG d’Atlus

Lorsqu’un jeu nous marque, les musiques sont rarement étrangères à cela. Pour le cas de Metaphor: Refantazio, nous avions pu retrouver le travail de Shoji Meguro, illustre compositeur historiquement lié à Atlus, et donc à l’œuvre sur la série Shin Megami Tensei et Persona pendant dix ans, avant de redevenir freelance en 2021.

Et ses musiques sur le dernier RPG du studio japonais vont donc être à l’honneur d’une tournée mondiale. Le départ sera lancé le 9 octobre 2026 à Dallas, avant de débarquer chez nous en début d’année prochaine, le 24 janvier au Grand Rex de Paris.

La représentation se fera évidemment dans les règles de l’art avec un orchestre complet et une chorale, ainsi que plusieurs chanteurs. La billetterie ouvrira ce jeudi 5 mars à 10 heures.

Metaphor ReFantazio est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et PS4.