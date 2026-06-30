Le manga Metaphor: ReFantazio arrive en France chez Mana Books le 2 juillet prochain

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Metaphor: ReFantazio a été sans conteste l’un des meilleurs jeux de 2024, si ce n’est le GOTY pour certains. Grâce à l’annonce récente de sa version Switch 2 prévu pour le 11 octobre prochain, l’actualité autour du RPG d’Atlus a repris des couleurs. Un calendrier idéal pour Mana Books qui publiera prochainement le premier tome de l’adaptation manga officielle. L’occasion de découvrir l’univers du jeu sous une autre forme.

Metaphor: ReFantazio - manga Mana Books // Source : Jump Comics

Une adaptation signée Yoichi Amano

Si vous souhaitez uniquement profiter de l’histoire, sachez que le manga reprend l’histoire imaginée par Atlus dans le Royaume d’Euchronie. Le récit suit Will, un jeune homme issu de la tribu Elda, chargé de sauver le prince héritier victime d’une mystérieuse malédiction. Son voyage prend une tournure inattendue lorsqu’une proclamation du roi défunt retentit dans tout le royaume. Cette annonce lance un immense tournoi politique où chaque prétendant tente de gagner le soutien de la population pour accéder au trône.

Le manga est dessiné par Yoichi Amano, notamment connu pour être le mangaka de Akaboshi: Ibun Suikoden. Si vous souhaitez avoir un aperçu de son coup de crayon, Mana Books propose un aperçu gratuit des premières pages via ce lien. Pour avoir complété le jeu, on ne peut que vous conseiller la lecture de cette adaptation ou de jouer au directement au JRPG conçu par l’équipe derrière les derniers opus de la franchise Persona. N’hésitez pas à consulter notre test pour plus de précisions.

Le premier tome de Metaphor: ReFantazio sera disponible en librairie à partir du 2 juillet prochain avec un prix fixé à 7,95€.

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Metaphor: ReFantazio
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Date de sortie : 11/10/2024

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Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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