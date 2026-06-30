Le manga Metaphor: ReFantazio arrive en France chez Mana Books le 2 juillet prochain

Une adaptation signée Yoichi Amano

Si vous souhaitez uniquement profiter de l’histoire, sachez que le manga reprend l’histoire imaginée par Atlus dans le Royaume d’Euchronie. Le récit suit Will, un jeune homme issu de la tribu Elda, chargé de sauver le prince héritier victime d’une mystérieuse malédiction. Son voyage prend une tournure inattendue lorsqu’une proclamation du roi défunt retentit dans tout le royaume. Cette annonce lance un immense tournoi politique où chaque prétendant tente de gagner le soutien de la population pour accéder au trône.

Le manga est dessiné par Yoichi Amano, notamment connu pour être le mangaka de Akaboshi: Ibun Suikoden. Si vous souhaitez avoir un aperçu de son coup de crayon, Mana Books propose un aperçu gratuit des premières pages via ce lien. Pour avoir complété le jeu, on ne peut que vous conseiller la lecture de cette adaptation ou de jouer au directement au JRPG conçu par l’équipe derrière les derniers opus de la franchise Persona. N’hésitez pas à consulter notre test pour plus de précisions.

Le premier tome de Metaphor: ReFantazio sera disponible en librairie à partir du 2 juillet prochain avec un prix fixé à 7,95€.