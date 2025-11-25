Pour le producteur de Persona et de Metaphor ReFantazio, les JRPG vont bientôt entrer dans une nouvelle ère
Rédigé par Jordan
Boudés durant la génération PS3/360, les JRPG sont à nouveau plébiscités par le public, avec des licences autrefois considérées comme étant de niche, qui deviennent aujourd’hui de grands cartons commerciaux. La saga Persona en est le meilleur exemple. Tout le monde attend aujourd’hui de voir ce que va donner Persona 6, et si le producteur et réalisateur Katsura Hashino (producteur de Metaphor ReFantazio) ne veut encore rien dire à ce sujet, il pense que les JRPG sont sur le point de passer un nouveau cap dans leur histoire.
Un changement de structure à venir pour les futurs JRPG ?
En attendant de donner des nouvelles de Persona 6, Katsura Hashino a parlé du marché du JRPG dans sa globalité au G-Star 2025, un événement coréen où il était invité (avec des propos relayés par 4Gamer et traduit par GamesRadar).
Il a alors donné son avis sur l’évolution du genre à travers les époques, en qualifiant les premiers JRPG de « JRPG 1.0 », ceux considérés comme les classiques, avant de parler des « JRPG 2.0 », qui sont ceux auxquels on a droit aujourd’hui. On notera qu’il ne nomme aucun jeu en particulier à faire rentrer dans ces cases, mais on imagine que la première catégorie englobe ceux sortis lors du dernier millénaire.
Et puis il y a les « JRPG 3.0 ». Ceux qui sont à venir pour Hashino, qu’il n’arrive pas vraiment à définir, si ce n’est qu’il pense qu’ils apporteront une autre dimension au genre, et qu’ils « changeront leur structure et leur présentation en profondeur ». Il espère aussi que son prochain JRPG entrera dans cette catégorie.
De là à y voir des indices pour Persona 6, c’est peut-être trop se précipiter, mais il est intéressant de noter que l’un des réalisateurs les plus importants du moment pour le genre pense aujourd’hui que le JRPG est prêt à entrer dans une nouvelle ère. Réponse avec le prochain jeu d’Atlus ?
