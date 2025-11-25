Pour le producteur de Persona et de Metaphor ReFantazio, les JRPG vont bientôt entrer dans une nouvelle ère

Un changement de structure à venir pour les futurs JRPG ?

En attendant de donner des nouvelles de Persona 6, Katsura Hashino a parlé du marché du JRPG dans sa globalité au G-Star 2025, un événement coréen où il était invité (avec des propos relayés par 4Gamer et traduit par GamesRadar).

Il a alors donné son avis sur l’évolution du genre à travers les époques, en qualifiant les premiers JRPG de « JRPG 1.0 », ceux considérés comme les classiques, avant de parler des « JRPG 2.0 », qui sont ceux auxquels on a droit aujourd’hui. On notera qu’il ne nomme aucun jeu en particulier à faire rentrer dans ces cases, mais on imagine que la première catégorie englobe ceux sortis lors du dernier millénaire.

Et puis il y a les « JRPG 3.0 ». Ceux qui sont à venir pour Hashino, qu’il n’arrive pas vraiment à définir, si ce n’est qu’il pense qu’ils apporteront une autre dimension au genre, et qu’ils « changeront leur structure et leur présentation en profondeur ». Il espère aussi que son prochain JRPG entrera dans cette catégorie.

De là à y voir des indices pour Persona 6, c’est peut-être trop se précipiter, mais il est intéressant de noter que l’un des réalisateurs les plus importants du moment pour le genre pense aujourd’hui que le JRPG est prêt à entrer dans une nouvelle ère. Réponse avec le prochain jeu d’Atlus ?