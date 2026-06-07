Persona 4 Revival montre enfin plus de gameplay et annonce sa date de sortie

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En dehors du protagoniste courant dans quelques rues du jeu durant une poignée de secondes, nous n’avions pas encore eu de gameplay pour Persona 4 Revival, annoncé l’année dernière. Ce Xbox Games Showcase 2026 a heureusement comblé nos attentes puisque nous avons enfin eu un bon aperçu du remake, sans oublier une date de sortie.

Persona 4 Revival key art

Time to Make History (encore)

Persona 4 Revival nous replonge dans la petite ville rurale d’Inaba, théâtre d’une mystérieuse série de meurtres qui bouleverse le quotidien de ses habitants. L’aventure suit un lycéen fraîchement arrivé dans la région qui se retrouve mêlé à une enquête étrange autour du fameux « Midnight Channel », une émission mystérieuse qui apparaîtrait uniquement les nuits de pluie.

A l’image des autres opus de la série depuis Persona 3, le JRPG mêle vie scolaire, relations sociales et exploration d’un monde parallèle peuplé de « Shadows ». Côté gameplay, on retrouvera les fameux combats au tour par tour qui utiliseront les pouvoirs des Personae. Atlus promet une refonte visuelle complète avec des environnements modernisés tout en conservant l’identité de l’œuvre originale.

D’après les informations communiqués, il semble que le studio n’a pas touché aux mécaniques de jeu (en tout cas pour le moment) et se contente surtout d’une grosse mise à jour graphique. Etant donné le rendu offert par Persona 3 Reload, il y a peu de risque d’être déçu (même si l’on attend encore plus d’infos sur l’OST qui devrait avoir quelques nouveautés), nous attendons cette nouvelle version avec impatience.

Le Japon aura droit à une magnifique édition limitée avec plusieurs goodies au programme, dont un t-shirt, un artbook et un sac en forme de télévision.

Persona 4 edition limitee japon 1

Persona 4 édition limitée japon

Persona 4 Revival arrivera le 18 février 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam et le Microsoft Store. Le titre sera également disponible dès son lancement dans le Game Pass. Les fans de Persona ont bien mangé ce soir puisque nous avons également eu droit à la confirmation

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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