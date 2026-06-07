Persona 4 Revival montre enfin plus de gameplay et annonce sa date de sortie

Time to Make History (encore)

Persona 4 Revival nous replonge dans la petite ville rurale d’Inaba, théâtre d’une mystérieuse série de meurtres qui bouleverse le quotidien de ses habitants. L’aventure suit un lycéen fraîchement arrivé dans la région qui se retrouve mêlé à une enquête étrange autour du fameux « Midnight Channel », une émission mystérieuse qui apparaîtrait uniquement les nuits de pluie.

A l’image des autres opus de la série depuis Persona 3, le JRPG mêle vie scolaire, relations sociales et exploration d’un monde parallèle peuplé de « Shadows ». Côté gameplay, on retrouvera les fameux combats au tour par tour qui utiliseront les pouvoirs des Personae. Atlus promet une refonte visuelle complète avec des environnements modernisés tout en conservant l’identité de l’œuvre originale.

D’après les informations communiqués, il semble que le studio n’a pas touché aux mécaniques de jeu (en tout cas pour le moment) et se contente surtout d’une grosse mise à jour graphique. Etant donné le rendu offert par Persona 3 Reload, il y a peu de risque d’être déçu (même si l’on attend encore plus d’infos sur l’OST qui devrait avoir quelques nouveautés), nous attendons cette nouvelle version avec impatience.

Le Japon aura droit à une magnifique édition limitée avec plusieurs goodies au programme, dont un t-shirt, un artbook et un sac en forme de télévision.

Persona 4 Revival arrivera le 18 février 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam et le Microsoft Store. Le titre sera également disponible dès son lancement dans le Game Pass. Les fans de Persona ont bien mangé ce soir puisque nous avons également eu droit à la confirmation