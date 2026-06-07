Persona 6 officialisé : Atlus dévoile enfin le prochain épisode de la saga

Une histoire entièrement inédite

Les premières images ne donnent pas énormément d’informations sur la direction que prendra ce Persona 6. En revanche, il risque d’animer la toile avec les théories en tout genre qui ne manqueront pas d’interpréter ces quelques clichés. Ce premier teaser se révèle particulièrement mystérieux qui montre un cimetière plongé dans l’obscurité.

Aucun gameplay ni de date de sortie pour le moment. Il faut néanmoins rappeler que la licence est à un tournant de son histoire. Une nouvelle ère pour l’une des séries de RPG les plus populaires au monde puisque les principaux piliers de l’équipe habituel (pour faire court, ceux qui ont développé Metaphor: ReFantazio) ont laissé leur place à une nouvelle équipe.

Le communiqué de presse d’Atlus ne donne pas plus de détails et rappelle simplement les bases de la série. Comme le veut la tradition de la licence, Persona 6 proposera une aventure totalement indépendante des précédents épisodes. On nous promet ainsi un nouveau casting de personnages, une intrigue originale et un mystère surnaturel inédit. Sans oublier les éléments qui ont fait le succès de la série : l’équilibre entre vie quotidienne, relations sociales et combats contre des forces occultes.

Seul morceau potentiellement croustillant au milieu de cette avalanche de platitudes : « une aventure fantastique centrée sur des phénomènes étranges, des légendes urbaines et des menaces venues de l’ombre ». On peut ainsi s’attendre à un épisode un peu plus centré sur l’horreur et l’occulte par rapport aux précédents.

Atlus profite néanmoins de cette grande annonce pour montre les muscles avec la confirmation de plus de 30 millions d’exemplaires vendus à travers le monde pour la série. Pour fêter ce beau nombre, nous avons droit à une superbe illustration du protagoniste de Persona 4 par Shigenori Soejima.

Persona 6 est prévu sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC via Steam. Il rejoindra également le catalogue du Game Pass dès son lancement et bénéficiera du programme Xbox Play Anywhere.