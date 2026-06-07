Persona 6 officialisé : Atlus dévoile enfin le prochain épisode de la saga

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Après un trailer généreux faisant le tour d’horizon de Persona 4 Revival, on attendait une quelque chose à se mettre sous la dent concernant Persona 6, surtout après les récentes fuites qui ont un peu gâché la surprise. Lors du Xbox Games Showcase 2026, Atlus a donc officiellement dévoilé le nouvel opus de la franchise. Cependant, il ne faut pas être très gourmand en informations ou en images puisque la firme n’a diffusé qu’un court teaser assez énigmatique. Il faudra se contenter de ce petit coup d’oeil pour le moment.

Persona 6 logo

Une histoire entièrement inédite

Les premières images ne donnent pas énormément d’informations sur la direction que prendra ce Persona 6. En revanche, il risque d’animer la toile avec les théories en tout genre qui ne manqueront pas d’interpréter ces quelques clichés. Ce premier teaser se révèle particulièrement mystérieux qui montre un cimetière plongé dans l’obscurité.

Aucun gameplay ni de date de sortie pour le moment. Il faut néanmoins rappeler que la licence est à un tournant de son histoire. Une nouvelle ère pour l’une des séries de RPG les plus populaires au monde puisque les principaux piliers de l’équipe habituel (pour faire court, ceux qui ont développé Metaphor: ReFantazio) ont laissé leur place à une nouvelle équipe.

Le communiqué de presse d’Atlus ne donne pas plus de détails et rappelle simplement les bases de la série. Comme le veut la tradition de la licence, Persona 6 proposera une aventure totalement indépendante des précédents épisodes. On nous promet ainsi un nouveau casting de personnages, une intrigue originale et un mystère surnaturel inédit. Sans oublier les éléments qui ont fait le succès de la série : l’équilibre entre vie quotidienne, relations sociales et combats contre des forces occultes.

Seul morceau potentiellement croustillant au milieu de cette avalanche de platitudes : « une aventure fantastique centrée sur des phénomènes étranges, des légendes urbaines et des menaces venues de l’ombre ». On peut ainsi s’attendre à un épisode un peu plus centré sur l’horreur et l’occulte par rapport aux précédents.

Atlus profite néanmoins de cette grande annonce pour montre les muscles avec la confirmation de plus de 30 millions d’exemplaires vendus à travers le monde pour la série. Pour fêter ce beau nombre, nous avons droit à une superbe illustration du protagoniste de Persona 4 par Shigenori Soejima.

Persona 30 millions 1

Persona 30 millions

Persona 6 est prévu sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC via Steam. Il rejoindra également le catalogue du Game Pass dès son lancement et bénéficiera du programme Xbox Play Anywhere.

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Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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