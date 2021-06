Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles dévoile sa jaquette et un nouveau trailer

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles se montre toutes les semaines pour nous révéler un nouveau personnage, mais cette fois-ci, le jeu vient nous présenter son mode Histoire un peu plus en détails.

Un jeu de combat Demon Slayer sans démon, c’est un concept

Vous attendiez les démons dans le jeu ? Les voilà enfin. Du moins, presque. Si le mode Histoire nous fait voir tout ces personnages contre qui Tanjiro devra combattre, Aniplex et CyberConnect 2 n’ont visiblement pas prévu de les inclure dans le mode Tag Battle. Dans le descriptif de ce dernier, fourni en anglais par Gematsu, il n’est mentionné qu’un total de 18 personnages, ce qui veut dire qu’on connait tout le casting.

A moins d’une erreur, vous n’aurez pas le loisir de contrôler des démons dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (hormis Nezuko), ce qui est assez surprenant et décevant, surtout lorsque l’on voit le reste du roster. Même Muzan, qui apparait sur la jaquette, sera visiblement aux abonnés absents, sauf si le studio nous réserve des surprises.

Au moins, on se consolera avec un mode Histoire qui retracera fidèlement le manga, avec un travail visuel qui semble être dans la veine de ce qu’a produit le studio dans le passé.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 14 octobre au Japon, tandis que l’on attend des nouvelles de la sortie occidentale.