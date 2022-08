Accueil » Actualités » Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles nous montre Nezuko en mode démon

Les premiers DLC payants pour Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles arrivent peu à peu, avec tout d’abord Tengen Uzui qui a récemment été rendu disponible. Le pilier du son n’était que le premier sur une longue liste, et l’un des prochains personnages à débarquer ,qui n’est autre que Nezuko. Oui, Nezuko est déjà présente dans le jeu de base, mais c’est aujourd’hui une autre forme qui nous est présentée.

Nezuko se déchaîne

Nezuko nous montre donc sa forme démoniaque avancée, celle que l’on a pu voir pour la première fois dans l’Arc du Quartier des plaisirs. En plus de changer drastiquement son apparence (histoire d’avoir un peu de fan service), cette forme lui octroie de nouveaux pouvoirs et des attaques inédites en jeu, avec d’autres combos et des attaques spéciales à découvrir. En bref, c’est presque un tout nouveau personnage.

Nezuko dans sa forme avancée devrait sortir dans le courant du mois d’août, donc il ne faudra pas patienter très longtemps pour la découvrir.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est pour le moment disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.