Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles dépasse les trois millions de jeux vendus

En adaptant l’une des licences les plus populaires de l’animation et du monde du manga, CyberConnect2 savait très bien qu’il avait trouvé sa nouvelle poule aux oeufs d’or après les jeux Naruto. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles n’a peut-être pas eu le succès critique des jeux du ninja blondinet, mais il pouvait compter sur la fanbase solide du manga qui pouvait enfin jouer avec Tanjiro et sa clique sur les dernières consoles. Et visiblement, cela suffisait, puisque le titre s’est très bien vendu.

Un jeu qui a du souffle

C’est avec une grande fierté que Sega et Aniplex, qui éditent tous les deux le jeu, annoncent que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles s’est vendu à 3 millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement fin 2021. Un joli score qui a bien été boosté par la version Switch du jeu, sortie quelques mois plus tard.

De quoi donner espoir pour une suite ? La saison 3 de l’anime vient bientôt être diffusée et le studio pourrait en profiter pour lancer la production d’un nouvel épisode, avec la promesse d’un casting élargi, mais cela reste encore à voir.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est pour le moment disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.