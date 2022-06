Accueil » Actualités » Tengen Uzui arrive en juillet dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Maintenant que la version Switch de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est disponible partout dans le monde, Aniplex et CyberConnect 2 peuvent se remettre à communiquer autour des futurs packs de DLC, qui seront au nombre de cinq en comptant celui-ci. Le premier nouveau personnage payant sera le pilier du son, Tengen Uzui, la star de la saison 2 de l’anime, qui nous montre ici ses capacités dans un nouveau trailer relayé par Gematsu.

Le pilier du son prépare sa partition

On découvre enfin des images de Uzui en jeu, et on peut voir que CyberConnect 2 s’est encore attelé à pousser la fidélité visuelle au maximum, avec des effets d’explosions qui son très proches de celles utilisées dans l’anime produit par le studio Ufotable.

Tengen Uzui arrivera dans le courant du mois de juillet, pour un prix qui ne devrait logiquement pas excéder les 4 euros. Les autres personnages prévus en DLC (comme Daki et Gyutaro) arriveront dans l’année.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est pour le moment disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.