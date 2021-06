Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira en octobre au Japon

Alors que le jeu continue à présenter ses multiples personnages (que l’on attendaient pas forcément), on obtient enfin un peu plus de détails sur la sortie de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles.

Pas un mot sur la sortie chez nous

C’est via un flyer disponible dans le blu-ray japonais du film Le Train de l’Infini que l’on découvre que le jeu est programmé pour une sortie en octobre, mais seulement pour le Japon.

On ignore encore la date de sortie précise, et on ne sait pas non plus si cela indique une sortie mondiale ou non, car, il faut le rappeler, en dehors d’une version Asie avec de sous-titres anglais, la sortie occidentale n’est pas encore annoncée. Au Japon, c’est Aniplex qui éditera le titre, tandis que c’est Sega qui s’occupera de la version Asie.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.