Le jeu de combat Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles aura une suite, Tanjiro reprend du service

CyberConnect 2 a prouvé qu’il avait toutes les armes pour bien adapter un anime populaire comme Naruto avec la série des Ultimate Ninja Storm. Cependant, avec Demon Slayer, le studio a offert une proposition plus limitée et moins convaincante. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles disposait d’un contenu assez faible en raison de la portion du manga qu’il couvrait, ce qui pouvait facilement être rattrapé par une suite. Et avec plus de trois millions de jeux vendus, il était assuré de voir un Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 pointer un jour le bout de son nez.