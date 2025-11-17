Débrief’ : Steam Machine, résumé State of Play Japan, MMO Horizon, Pokémon Pokopia
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Comme chaque semaine, il est temps de revenir en vidéo sur l’actualité jeu vidéo des derniers jours. Si vous avez manqué les informations les plus importantes de la semaine qui vient de s’écouler, voici votre habituel cours de rattrapage, qui fait le point sur tout ce qu’il ne fallait pas manquer.
Au programme de votre débrief hebdomadaire, un point sur la Steam Machine, la nouvelle console de salon de Valve qui vient bousculer l’industrie. On revient aussi sur l’actualité très chargée de Sony, entre son State of Play Japan et ses annonces de jeux sur mobiles, dont son MMO Horizon. Et bien entendu, on fait un tour chez Nintendo avec les nouvelles informations autour de Pokémon Pokopia, qui a révélé sa date de sortie. Le tout vous est résumé en moins de 10 minutes de vidéo.
Débrief’ : GTA 6 et Marvel 1493 repoussés, Rockstar licencie, bilans Nintendo et Square Enix
Cet article peut contenir des liens affiliés