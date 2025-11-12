Valve crée la surprise et dévoile sa propre console de salon, la Steam Machine, avec un nouveau casque VR et une manette

La Steam Machine, une nouvelle console de salon aux allures de PC

Comme l’arrivée du Steam Deck, c’est un petit séisme que l’on est en train de vivre aujourd’hui avec Valve qui souhaite investir le champ des consoles de salon avec sa Steam Machine, là où Nintendo, Xbox et PlayStation règnent en maitre depuis des années.

Le principe de la Steam Machine est simple, il s’agit ici d’une console ressemblant à un petit cube noir qui vous permet d’accéder à votre bibliothèque Steam, en faisant tourner les jeux de manière native, avec une puissance 6 fois supérieure au Steam Deck. Car oui, il ne s’agit pas ici d’une console dédiée au cloud gaming, mais bel et bien d’une console traditionnelle, à ceci près qu’elle n’a pas de lecteur de disques. À la place de celui-ci, on peut noter la présence d’une barre lumineuse, qui vous indique quand la console est atteinte, ou lorsqu’elle télécharge.

On y retrouve le SteamOS, 512 Go de Stockage (ou 2 To), et des composants pour jouer jusqu’en 4K/60 FPS avec FSR, le tout directement sur votre TV. Et l’architecture promet de reste tout de même assez ouverte, avec la possibilité d’installer un autre système d’exploitation. Valve veut faire passer ici le message qu’il s’agit d’une console hybride mélangée à un PC, qui réunit le meilleur des deux mondes.

Caractéristiques techniques de la Steam Machine

Voici les caractéristiques techniques de la Steam Machine :

Processeur : AMD Zen 4 6c/12t partiellement sur-mesure jusqu’à 4,8 GHz, enveloppe thermique de 30 W

: AMD Zen 4 6c/12t partiellement sur-mesure jusqu’à 4,8 GHz, enveloppe thermique de 30 W Processeur graphique : AMD RDNA3 28CU partiellement sur-mesure Fréquence maximale soutenue de l’horloge de 2,45 GHz, enveloppe thermique de 110 W

: AMD RDNA3 28CU partiellement sur-mesure Mémoire vive : 16 Go DDR5 + 8 Go GDDR6 (mémoire vidéo)

: 16 Go DDR5 + 8 Go GDDR6 (mémoire vidéo) Alimentation : Alimentation interne, 110-240 V CA

: Alimentation interne, 110-240 V CA Stockage : Deux modèles de Steam Machine : SSD NVMe de 512 Go SSD NVMe de 2 To Les deux modèles disposent d’un emplacement pour carte microSD ultrarapide

: Deux modèles de Steam Machine : Connectivité : Wifi 6E 2×2 Antenne Bluetooth 5.3 dédiée Steam Controller Adaptateur sans fil 2,4 GHz intégré pour le Steam Controller

: Écrans : DisplayPort 1.4 Jusqu’à 4K à 240 Hz ou 8K à 60 Hz Compatible avec HDR, FreeSync, et la connexion en chaine HDMI 2.0 Jusqu’à 4K à 120 Hz Compatible avec HDR, FreeSync, et CEC

: USB : Deux ports USB-A 3.2 Gen 1 à l’avant Deux ports USB-A 2.0 ultrarapides au dos Un port USB-C 3.2 Gen 2 au dos

: Deux ports USB-A 3.2 Gen 1 à l’avant Deux ports USB-A 2.0 ultrarapides au dos Un port USB-C 3.2 Gen 2 au dos Réseau : Gigabit Ethernet

: Gigabit Ethernet Barre lumineuse : 17 diodes RVB configurables pour l’indication de l’état du système ou la personnalisation

: 17 diodes RVB configurables pour l’indication de l’état du système ou la personnalisation Hauteur : 152 mm (148 mm sans les pieds).

: 152 mm (148 mm sans les pieds). Longueur : 162,4 mm.

: 162,4 mm. Largeur : 156 mm

: 156 mm Poids : 2,6 kg

: 2,6 kg Système d’exploitation : SteamOS 3 (basé sur Arch)

: SteamOS 3 (basé sur Arch) Bureau : KDE Plasma

Une nouvelle manette Steam Controller très complète

Et pour jouer sur une grande TV assis bien confortablement sur votre canapé, mieux vaut avoir une manette. Valve présente ainsi son nouveau Steam Controller, une manette qui peut aussi bien fonctionner via Bluetooth que via une connexion par câble USB, afin de satisfaire toutes les envies.

Cette manette inclus aussi des joysticks magnétiques nouvelle génération qui utilisent la technologie TMR, qui offre de meilleures sensations et une meilleure réaction. On retrouve également des vibrations haute définition, ainsi qu’un gyroscope qui peut être activé via une pression sur les poignées.

Les pavés tactiles sont toujours présents afin d’imiter la souris de votre PC, et quatre boutons sont disponibles à l’arrière que vous pourrez personnaliser comme vous le souhaitez. On nous promet une batterie Li-ion de 8,39 Wh, qui devrait donner accès à environ 35 heures d’autonomie. Voici ses dimensions :

Dimensions : 111 mm × 159 mm × 57 mm

: 111 mm × 159 mm × 57 mm Poids : 292 grammes

Ce Steam Controller n’est pas uniquement lié à la Steam Machine. Partout où vous aurez accès à Steam, vous pourrez profiter de cette manette.

Un nouveau casque VR autonome, le Steam Frame

Dernière annonce de Valve aujourd’hui, un nouveau casque VR avec le Steam Frame. L’avantage de ce casque est qu’il est autonome, vous laissant ainsi en profiter sans avoir besoin d’un PC compatible. Vous pourrez ici profiter de l’entièreté de votre bibliothèque Stream, même les jeux non-VR.

Il est doté de haut-parleurs doubles stéréos pour un bon rendu du son, de quatre caméras monochromes de haute définition, et de lentilles fines avec deux écrans LCD 2160p et un taux de rafraichissement qui va de 72 à 144 Hz. À l’intérieur, un processeur Snapdragon 8 qui fait tourner SteamOS est présent, avec 16 Go de RAM.

Caractéristiques techniques du Steam Frame

Voici les caractéristiques techniques du Steam Frame :

Processeur : Snapdragon® 8 Gen 3 de 4 nm, Architecture : ARM64

: Snapdragon® 8 Gen 3 de 4 nm, Architecture : ARM64 Mémoire vive : 16 Go de mémoire vive LPDDR5X unifiée

: 16 Go de mémoire vive LPDDR5X unifiée Stockage : Options de stockage UFS de 256 Go/1 To Emplacement de carte microSD pour encore plus de stockage

: Alimentation : Batterie Li-ion rechargeable de 21,6 Wh Un port USB-C 2.0 à l’arrière, pour la charge et le transfert de données Chargeur USB-C 45 W

: Batterie Li-ion rechargeable de 21,6 Wh Poids de la sangle transversale : 245 g

: 245 g Écran : LCD 2 160 × 2 160 (par œil)

: LCD 2 160 × 2 160 (par œil) Fréquence de rafraichissement : 72 à 120 Hz (144 Hz en expérimental)

: 72 à 120 Hz (144 Hz en expérimental) Lentilles Pancake sur-mesure : Éléments optiques en verre et sans verre, Grand champ de vision (jusqu’à 110 degrés)

: Éléments optiques en verre et sans verre, Grand champ de vision (jusqu’à 110 degrés) Écart pupillaire : Entre 60 mm et 70 mm

: Entre 60 mm et 70 mm Largeur maximale des lentilles internes : 140 mm

: 140 mm Caméras : 4 caméras monochromes orientées vers l’extérieur pour le suivi des contrôleurs et du casque 2 caméras intérieures pour le suivi des yeux et la transmission fovéale Vue extérieure Caméras monochromes orientées vers l’extérieur Compatibilité avec les environnements sombres Illuminateur infrarouge extérieur pour le suivi et la vue extérieure dans les environnements sombres Emplacement d’extension accessible librement Interface double de caméra à grande vitesse (MIPI de 8 voies à 2,5 Gb/s) et PCIe de 4ᵉ génération (1 voie)

: Connectivité : Wifi 7, 2×2, Transmission instantanée à double bande à 5 GHz (wifi) et à 6 GHz (retransmission VR)

: Wifi 7, 2×2, Transmission instantanée à double bande à 5 GHz (wifi) et à 6 GHz (retransmission VR) Adaptateur sans fil inclus : Wifi 6E (6 GHz), Liaison directe et à faible latence entre le casque et le PC

: Wifi 6E (6 GHz), Liaison directe et à faible latence entre le casque et le PC Bluetooth 5.3

Hautparleurs : Deux hautparleurs par oreille, intégrés à la sangle transversale

: Deux hautparleurs par oreille, intégrés à la sangle transversale Microphone : Double réseau de microphones

: Double réseau de microphones Dimensions : 175 mm × 95 mm × 110 mm (unité principale et interface faciale)

: 175 mm × 95 mm × 110 mm (unité principale et interface faciale) Poids : 440 g pour l’unité principale avec la sangle transversale 185 g pour l’unité principale seule

: 440 g pour l’unité principale avec la sangle transversale 185 g pour l’unité principale seule Système d’exploitation : SteamOS 3 (basé sur Arch)

: SteamOS 3 (basé sur Arch) Bureau : KDE Plasma

Quand sortira la Steam Machine ?

Pour le moment, Valve n’a pas donné de date de sortie précise pour la Steam Machine et les autres accessoires listés ici. Il est simplement indiqué qu’ils devraient arriver dans le courant de l’année 2026, plutôt au début de l’année.

On remarquera également que Valve n’a pas communiqué le prix de tout ce qui a été annoncé aujourd’hui. La Steam Machine donnant accès à des équipements d’un PC de moyenne gamme, on imagine que le tout sera un peu plus cher que les consoles actuelles de Xbox et PlayStation (pour les modèles de base), mais allez savoir.