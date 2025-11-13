Pokémon Pokopia : le jeu fait le plein d’infos et dévoile trois nouveaux Pokémon, dont un Pikachu inédit

Une aventure détendue pour reconstruire un paradis Pokémon

Dans Pokémon Pokopia, nous incarnons un Métamorph qui prend forme humaine après un long sommeil, sous les conseils du Pokémon Professeur Bouldeneu, lui-même solidaire de la tâche. A savoir de recréer un lieu déserté, autrefois habité par de nombreux humains et Pokémon. Le but est de reconstruire ce monde perdu, en récoltant des ressources, en apprenant des aptitudes auprès d’autres Pokémon, et en aménageant un habitat où tout le monde peut trouver sa place.

Les mécaniques annoncées mettent l’accent sur la customisation, l’interaction et la construction. Métamorph pourra apprendre à utiliser des compétences telles qu’Éclate-Roc pour détruire des obstacles, Feuillage pour faire pousser la végétation, Surf pour traverser l’eau ou Vol Plané pour franchir des obstacles. Le jeu prend place dans un environnement évolutif où chaque choix (répondre aux requêtes des Pokémon, aménager des habitats, etc.) aura une incidence sur le développement du lieu.

Il vous sera également possible de décorer l’intérieur de votre maison avec différents meubles et décorations variés. Le trailer nous montre également quelques options de personnalisation pour votre humain Metamorph, ainsi qu’un peu de gameplay en coopération jusqu’à quatre joueurs. Le jeu est d’ailleurs compatible avec la fonction GameShare :

Switch 2 vers Switch 1

Switch 2 vers Switch 2

Enfin, la bande-annonce dévoile plusieurs Pokémon inédits tels que :

Pikapâle : un Pikachu à la fourrure pâle et aux oreilles tombantes,

Ronflex Moussu : un Ronflex recouvert de mousse avec une fleur prête à éclore sur sa tête,

Maître Queulorior : un Queulorior aux couleurs vives, utilisant sa queue comme un pinceau.

Pokémon Pokopia sera disponible à compter du 5 mars 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2.