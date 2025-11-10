Débrief’ : GTA 6 et Marvel 1493 repoussés, Rockstar licencie, bilans Nintendo et Square Enix
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Comme chaque semaine, c’est l’heure de votre débrief hebdomadaire pour rattraper l’actualité de ces derniers jours. Si vous n’avez pas eu le temps de tout suivre, voici toutes les informations essentielles à savoir sur l’industrie, résumées en vidéo en 10 minutes chrono.
Et au programme de votre débrief’ cette semaine, beaucoup, beaucoup de bilans de trimestriels riches en informations, comme ceux de Square Enix et surtout Nintendo, mais aussi celui de Take-Two. Même si ce dernier a notamment été marqué par le report de GTA 6, qui a provoqué un petit séisme dans l’industrie, et ce pendant que Rockstar licenciait plusieurs dizaines d’employés dans une affaire décidément louche. On revient aussi sur les autres reports annoncés, comme celui de Marvel 1943: Rise of Hydra, et bien d’autres.
Débrief’ : Amazon Games en péril, Animal Crossing Switch 2 et résumé ID@Xbox
Cet article peut contenir des liens affiliés