Sony s’associe à NCSoft pour produire un MMO Horizon, découvrez Horizon Steel Frontiers

Un MMO qui fait l’impasse sur la PS5

Le MMORPG Horizon Steel Frontiers nous fera découvrir la région des Deadlands, inspirée par l’Arizona et New Mexico. Vous pourrez ici créer votre propre personnage pour laisser Aloy se reposer un peu, avec un éditeur d’avatar qui vous laissera choisir entre plusieurs tribus (Nora, Tenakth, Utaru et Oseram).

Vous devrez vous attaquer à de grosses machines qui demandent un peu de coopération, de quoi donner lieu à des combats de boss assez spectaculaires à plusieurs où il faudra essayer de mettre ces colosses à terre pour les attaquer.

On retrouvera donc un gameplay qui conserve certains éléments des jeux Horizon, si ce n’est qu’il est beaucoup plus dynamiques (avec des déplacements moins lourds), avec cependant quelques nouveautés, comme le fait de pouvoir escalader certaines machines afin de poser des pièges sur leurs parties endommagées, ou utiliser leurs propres armes contre elles. À vrai dire, le tout fait surtout penser à un Monster Hunter-like survitaminé.

On découvre tout cela dans deux longues vidéos aujourd’hui, qui donnent un bon aperçu de ce que le MMO aura à offrir. On voit que l’on conserve ici la patte visuelle de la série, avec un rendu technique plutôt impressionnant… alors que le jeu n’est pas prévu sur PS5. Ce qui peut paraitre drôle pour une licence appartenant à Sony.

Horizon Steel Frontiers vise avant tout un public mobiles et sortira donc sur Android et iOS. Une version PC est cependant également au programme, et on imagine que c’est celle que l’on voit sur les vidéos.

Taekjin Kim, CCO de NCSoft, ajoute :

« Lorsque j’ai découvert Horizon Zero Dawn en 2017, j’ai été immédiatement captivé par son univers vibrant et fascinant. Les combats contre des formes de vie mécaniques colossales étaient exaltants et le récit mystérieux a piqué ma curiosité, me poussant à explorer chaque recoin de cet univers. Pourtant, je ne pouvais m’empêcher d’éprouver une certaine nostalgie à l’idée de devoir découvrir un monde aussi incroyable en solitaire. J’imaginais combien il serait palpitant de rencontrer d’autres joueurs, de faire équipe et d’affronter ensemble ces machines gigantesques. Dès le départ, j’en étais convaincu : combattre des formes de vie mécaniques serait bien plus excitant qu’affronter n’importe quel monstre fantastique. Cette vision nous a inspirés pour créer un MMORPG se déroulant dans cet univers extraordinaire. »

On ignore encore quand ce MMO Horizon sera disponible. Un site officiel est maintenant en ligne.