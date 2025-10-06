Débrief’ : Rachat d’EA, Changements Xbox Game Pass et Ubisoft se divise

Ninja Gaiden 4 aura droit à un premier DLC début 2026 centré sur ses deux héros

L’augmentation du prix Xbox Game Pass pourrait être liée en partie à la perte d’argent sur la licence Call of Duty

Xbox dément les récentes rumeurs concernant la fin du développement de ses nouvelles consoles

Les sorties jeux vidéo du 6 octobre (Battlefield 6, Little Nightmares III, 2XKO…)

Ranger’s Path: National Park Simulator nous apprend le quotidien d’un garde forestier dans une vidéo de gameplay

Call of Duty: Black Ops 7 : Tout ce qu’il faut savoir sur la bêta déjà disponible

Microsoft s’apprêterait à lancer une variante gratuite du Xbox Cloud Gaming… avec de la publicité

EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe de l’événement Cornerstones

skate. : la saison 1 démarre le 7 octobre, voici tout ce qu’il faut savoir

Les Golden Joystick Awards 2025 dévoilent leurs nommés, Clair Obscur: Expedition 33 est le plus représenté

Le studio derrière le phénomène Peak revient déjà avec un nouveau jeu coopératif, Crashout Crew

Masters of Albion sera sans doute le dernier jeu de Peter Molyneux (Fable)

Persona 4 Revival devrait apporter un peu de renouveau à l’expérience selon Atlus

Final Fantasy VII Remake Part 3 ne sera pas impacté de manière négative par le virage multiplateforme de Square Enix

Xbox tente de justifier la hausse du prix du Xbox Game Pass en mettant en avant tout le nouveau contenu

La licence Hunter x Hunter continue sur sa lancée avec un nouveau jeu annoncé, cette fois-ci sur mobiles

Amazon Prime Gaming : Voici les jeux intégrés à l’abonnement en octobre (Fallout New Vegas, XCOM 2…)

Digimon Story: Time Stranger devrait bien se vendre au Japon, puisque sa version physique pourrait être en rupture de stock

SCUF Gaming dévoile la manette SCUF Valor Pro Wireless pour Xbox et PC

Dragon Ball Sparking Zero n’en a pas terminé avec les DLC, Bandai Namco prévoit d’en annoncer en 2026

Légendes Pokémon Z-A fait le tour du propriétaire dans une grosse vidéo de présentation

Starbreeze annule un jeu Donjons & Dragons et licencie pour mieux se reconcentrer sur Payday