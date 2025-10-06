Débrief’ : Rachat d’EA, Changements Xbox Game Pass et Ubisoft se divise
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Comme toutes les semaines, on revient en vidéo sur l’actualité des derniers jours dans notre débrief, qui vous aide à vous tenir au courant des grandes news du moment en ne retenant que l’essentiel. Et la semaine dernière fut plus que chargée, avec beaucoup de mouvement dans l’industrie, ce que l’on vous résume ici si vous avez manqué quelques épisodes.
Il y en a eu du grabuge la semaine passée dans l’industrie, avec tout d’abord le rachat d’Electronic Arts par trois acteurs qui permettent à l’éditeur de redevenir privé pour une sacrée somme. N’oublions pas non plus le nouveau chapitre qui s’écrit chez Ubisoft, ainsi que l’augmentation du prix du Xbox Game Pass qui a beaucoup fait parler. On vous résume tout cela dans notre débrief’ tout en faisant un point sur d’autres actus et sur les dates fraichement annoncées.
Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2025
Cet article peut contenir des liens affiliés