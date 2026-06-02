Crimson Desert a un DLC dans les tuyaux, mais Pearl Abyss promet d’améliorer l’histoire du jeu dans des mises à jour

Le récit de Kliff va être retravaillé, et ce n’est pas dommage

Pearl Abyss a voulu faire le point sur les mises à jour qui sont attendues sur Crimson Desert de juin jusqu’à septembre. Et s’il y a ici beaucoup de choses à voir, on remarquera avant tout que le studio confirme qu’il est en train de travailler sur le premier DLC du jeu :

« Nos mises à jour pour Pywel ne s’arrêtent pas au contenu et aux fonctionnalités listés ci-dessous. Nous travaillons également d’arrache-pied sur un futur DLC pour Crimson Desert. Bien que nous ne puissions pas encore en partager les détails, nous mettons tout en œuvre pour qu’il enrichisse votre aventure et lui donne plus de sens. Nous partagerons plus d’informations à l’avenir, alors restez à l’écoute. »

Au-delà de ce DLC dont on ne sait encore rien, on apprend le contenu des mises à jour à venir sur le jeu. Après avoir pas mal corrigé le gameplay et les soucis de performances ainsi que d’optimisations, Pearl Abyss veut maintenant améliorer le plus gros point faible de Crimson Desert : sa narration. Comment ? Eh bien cela reste à voir, mais Pearl Abyss dit vouloir retravailler certaines scènes :

« Nous avons étudié vos retours concernant l’histoire. Afin d’apporter davantage d’immersion et de profondeur au périple de Kliff, nous travaillons actuellement à améliorer la fluidité et la cohérence des scènes clés. Nous espérons que ces ajustements offriront également quelque chose de nouveau à ceux qui ont déjà exploré Pywel. »

Ce n’est sans doute pas quelques correctifs sur le scénario qui donneront envie de retrouver Kliff si vous avez déjà terminé le jeu, tant l’histoire était insignifiante, mais pour les nouveaux arrivants, cela ne fera pas de mal. En plus de cela, Pearl Abyss promet d’implémenter le cross-save, d’améliorer les prises de forteresses, de proposer un nouveau contenu basé sur le combat (un mode Arène peut-être ?), et de rendre Oongka et Damiane plus agréables à jouer.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.