Crimson Desert a un DLC dans les tuyaux, mais Pearl Abyss promet d’améliorer l’histoire du jeu dans des mises à jour

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

Depuis la sortie de Crimson Desert, Pearl Abyss ne chôme pas. On pourrait aussi pester sur le fait que tous les détails corrigés dans les mises à jour auraient pu l’être avant la version 1.0 du jeu, qui aurait mérité bien plus de playtests, mais soit. Le jeu est aujourd’hui bien plus agréable à jouer qu’en mars dernier, et ce ne sont pas les aventuriers de Pywel qui viendront s’en plaindre. Le travail du studio n’est pas terminé, et il compte bien s’attaquer à de gros morceaux du jeu avec les prochaines mises à jour.

Crimson Desert

Le récit de Kliff va être retravaillé, et ce n’est pas dommage

Pearl Abyss a voulu faire le point sur les mises à jour qui sont attendues sur Crimson Desert de juin jusqu’à septembre. Et s’il y a ici beaucoup de choses à voir, on remarquera avant tout que le studio confirme qu’il est en train de travailler sur le premier DLC du jeu :

« Nos mises à jour pour Pywel ne s’arrêtent pas au contenu et aux fonctionnalités listés ci-dessous. Nous travaillons également d’arrache-pied sur un futur DLC pour Crimson Desert. Bien que nous ne puissions pas encore en partager les détails, nous mettons tout en œuvre pour qu’il enrichisse votre aventure et lui donne plus de sens. Nous partagerons plus d’informations à l’avenir, alors restez à l’écoute. »

Au-delà de ce DLC dont on ne sait encore rien, on apprend le contenu des mises à jour à venir sur le jeu. Après avoir pas mal corrigé le gameplay et les soucis de performances ainsi que d’optimisations, Pearl Abyss veut maintenant améliorer le plus gros point faible de Crimson Desert : sa narration. Comment ? Eh bien cela reste à voir, mais Pearl Abyss dit vouloir retravailler certaines scènes :

« Nous avons étudié vos retours concernant l’histoire. Afin d’apporter davantage d’immersion et de profondeur au périple de Kliff, nous travaillons actuellement à améliorer la fluidité et la cohérence des scènes clés. Nous espérons que ces ajustements offriront également quelque chose de nouveau à ceux qui ont déjà exploré Pywel. »

Ce n’est sans doute pas quelques correctifs sur le scénario qui donneront envie de retrouver Kliff si vous avez déjà terminé le jeu, tant l’histoire était insignifiante, mais pour les nouveaux arrivants, cela ne fera pas de mal. En plus de cela, Pearl Abyss promet d’implémenter le cross-save, d’améliorer les prises de forteresses, de proposer un nouveau contenu basé sur le combat (un mode Arène peut-être ?), et de rendre Oongka et Damiane plus agréables à jouer.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 19/03/2026

Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

En savoir plus

Sur le même thème

Crimson Desert nous laisse enfin mieux personnaliser les touches à la manette dans sa dernière mise à jour

pc ps5 xbox series
Crimson Desert nous laisse enfin mieux personnaliser les touches à la manette dans sa dernière mise à jour

Crimson Desert : La mise à jour 1.07 ajoute des compétences de combats, avec d’autres boss qui veulent une revanche

pc ps5 xbox series
Crimson Desert : La mise à jour 1.07 ajoute des compétences de combats, avec d’autres boss qui veulent une revanche

Crimson Desert : Une nouvelle mise à jour vous permet désormais d’avoir davantage de montures

pc ps5 xbox series
Crimson Desert : Une nouvelle mise à jour vous permet désormais d’avoir davantage de montures

Cadre dimensionnel – Crimson Desert

pc ps5 xbox series
Cadre dimensionnel – Crimson Desert
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

13 jeux à retenir du MIX Summer Game Showcase 2026 (MegaGum, Chivalware, Entropy, Raji: Kaliyuga…)
pc ps5 xbox series
13 jeux à retenir du MIX Summer Game Showcase 2026 (MegaGum, Chivalware, Entropy, Raji: Kaliyuga…)
Theos: Cities of Myth : Dotemu revient avec un nouvel hommage aux city builders des années 2000 prévu cette année sur PC
pc
Theos: Cities of Myth : Dotemu revient avec un nouvel hommage aux city builders des années 2000 prévu cette année sur PC
« Créer des enjeux forts autour de notre propos » : Tohu Bohu Games honore la cartographie dans son jeu d’aventure Beware of the Cartographer!, notre interview
pc
« Créer des enjeux forts autour de notre propos » : Tohu Bohu Games honore la cartographie dans son jeu d’aventure Beware of the Cartographer!, notre interview
Pokémon TCG : l’extension 30ᵉ Anniversaire dévoile ses premières cartes et mise à fond sur la nostalgie
Pokémon TCG : l’extension 30ᵉ Anniversaire dévoile ses premières cartes et mise à fond sur la nostalgie
Call of Duty : Black Ops 1 et Black Ops 2 pourraient bientôt faire leur retour avec des remasters
pc xbox one 3ds ps3 xbox 360 wii
Call of Duty : Black Ops
Une nouvelle console ROG XBOX Ally va voir le jour, avec un écran OLED et des lunettes de réalité augmentée
Une nouvelle console ROG XBOX Ally va voir le jour, avec un écran OLED et des lunettes de réalité augmentée
Un remake de Baldur’s Gate 2 serait en développement, en plus d’un potentiel remake du premier épisode
pc ps5 xbox series
Un remake de Baldur’s Gate 2 serait en développement, en plus d’un potentiel remake du premier épisode
Minecraft pourrait bientôt arriver sur Nintendo Switch 2
pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360
Minecraft Switch Date
The Witcher 4 n’aura probablement pas d’extensions selon CD Projekt Red, qui préfère opter pour une autre stratégie
The Witcher 4 n’aura probablement pas d’extensions selon CD Projekt Red, qui préfère opter pour une autre stratégie
« On est clairement sur une vibe à la Yakuza ou les films de Jackie Chan » : Flying Oak Games nous offre un jeu d’action/beat’em all avec Knuckle Paradise, notre interview
pc
« On est clairement sur une vibe à la Yakuza ou les films de Jackie Chan » : Flying Oak Games nous offre un jeu d’action/beat’em all avec Knuckle Paradise, notre interview
Le second film Minecraft trouve son titre définitif et vise toujours une sortie en 2027
pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360
Le second film Minecraft trouve son titre définitif et vise toujours une sortie en 2027
Le MMO Ragnarok Online aura bientôt droit à un spin-off RPG sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch 2
Le MMO Ragnarok Online aura bientôt droit à un spin-off RPG sur PC et consoles
Kohei Ikeda, réalisateur de Tekken 8, annonce son départ de chez Bandai Namco
pc ps5 xbox series
Kohei Ikeda, réalisateur de Tekken 8, annonce son départ de chez Bandai Namco
Les logos des concurrents seront affichés lors du XBOX Games Showcase, mais Asha Sharma indique que cela va changer
xbox series
Les logos des concurrents seront affichés lors du XBOX Games Showcase, mais Asha Sharma indique que cela va changer
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er juin (Gothic Remake, Fatekeeper, Final Fantasy VII Rebirth…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er juin (Gothic Remake, Fatekeeper, Final Fantasy VII Rebirth…)
Débrief : Dragon Quest 12, Modern Warfare 4, The Witcher 3 DLC et Planet Zoo 2
Débrief : Dragon Quest 12, Modern Warfare 4, The Witcher 3 DLC et Planet Zoo 2
« Un vrai défi d’ergonomie et de game design » : Voltige Games mélange roguelite et factory-builder avec Factomancer, notre interview
pc
« Un vrai défi d’ergonomie et de game design » : Voltige Games mélange roguelite et factory-builder avec Factomancer, notre interview
« Reprendre les codes du JRPG pour les subvertir » : Soanja Connac, directrice créative sur Mirage : Miracle Quest, nous parle de ce titre inspiré des Magical Girls
pc
« Reprendre les codes du JRPG pour les subvertir » : Soanja Connac, directrice créative sur Mirage : Miracle Quest, nous parle de ce titre inspiré des Magical Girls
EA Sports FC 26 propose l’équipe Prime Heroes
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 propose l’équipe Prime Heroes
Matt Booty confirme que XBOX ne parlera pas de la console Helix lors de son prochain showcase
xbox series
Matt Booty confirme que XBOX ne parlera pas de la console Helix lors de son prochain showcase
Fable est une nouvelle fois repoussé et ne sortira pas cette année, rendez-vous en février 2027
pc ps5 xbox series
Fable est une nouvelle fois repoussé et ne sortira pas cette année, rendez-vous en février 2027
« C’est un dialogue permanent entre le livre et le jeu » : Charles Martini, directeur créatif de Calame, nous en dit plus sur le RPG tactique
pc ps5 switch switch 2
« C’est un dialogue permanent entre le livre et le jeu » : Charles Martini, directeur créatif de Calame, nous en dit plus sur le RPG tactique
Voici 6 RPG à retenir de la dernière présentation Indie Quest (Gravastar, Full Circle…)
Voici 6 RPG à retenir de la dernière présentation Indie Quest (Gravastar, Full Circle…)
Asha Sharma indique que des « choix difficiles » sont à venir chez XBOX
xbox series
Asha Sharma indique que des « choix difficiles » sont à venir chez XBOX