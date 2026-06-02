13 jeux à retenir du MIX Summer Game Showcase 2026 (MegaGum, Chivalware, Entropy, Raji: Kaliyuga…)

Vous trouverez ci-dessous une sélection non exhaustive de quelques jeux à retenir de cette présentation du MIX Summer Game Showcase 2026.

Wild Blue Skies

Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series

: PC (Steam) – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 13 août 2026

Littéralement le StarFox pour celles et ceux qui ne possèdent pas de Nintendo Switch 2. Résumer Wild Blue Skies est sans doute un peu trop réducteur, mais en voyant les images du jeu, on comprend vite de quoi le titre s’inspire, et ce n’est pas un hasard puisque l’un des artistes ayant travaillé sur la licence de Nintendo est ici à bord. Cette nouvelle vidéo du jeu nous permet de savoir que le titre arrivera cet été.

MegaGum

Plateformes : PC (Steam)

: PC (Steam) Date de sortie : 2027 (accès anticipé)

Le showcase a pas mal mis en avant la scène française, histoire de vous rajouter un peu de rab après l’AG French Direct, mais aussi la scène belge. Parmi les jeux produits chez nos voisins, on retrouve le « 3D bubble-punk platformer » MegaGum, qui prend place dans une usine de chewing-gum, où notre protagoniste utilisera les pouvoirs de cette matière amusante pour combattre et se déplacer dans les niveaux.

Theos: Cities of Myth

Plateformes : PC (Steam)

: PC (Steam) Date de sortie : 2026

On retiendra également l’annonce de Theos: Cities of Myth, qui nous vient du duo Dotemu et Triskell Interactive, qui a déjà fait ses armes dans le monde des jeux de gestion avec le dernier Pharaoh. On oublie l’Égypte ici pour se concentrer sur la Grèce antique, avec un city-builder où l’on devra répondre aux demandes des dieux de l’Olympe.

Chivalware

Plateformes : PC (Steam)

: PC (Steam) Date de sortie : 2026

Toujours chez Dotemu mais cette fois-ci au rayon The Arcade Crew, on retrouve Chivalware, qui n’a pas pour but de hacker votre PC, mais de vous faire incarner Sire Disquette, qui doit tuer le roi de son royaume en éliminant les bugs sur son chemin. Un jeu d’action qui prend aussi des allures de roguelite et qui dispose maintenant d’une démo.

Pixel Washer

Plateformes : PC (Steam)

: PC (Steam) Date de sortie : Inconnue

Oubliez PowerWash Simulator, et faites place à Pixel Washer. Votre cochon en a marre de tout salir et va donc s’équiper d’un puissant vaporisateur pour nettoyer chaque grain de pixel qui ne serait pas propre. Un titre qui fait aussi dans l’humour meta, en vous faisant nettoyer des panneaux de commandes de jeux.

Pale Tide

Plateformes : PC (Steam)

: PC (Steam) Date de sortie : Inconnue

Si vous en avez marre d’attendre State of Decay 3, vous pourrez vous rabattre sur un autre jeu de survie avec des zombies, cette fois-ci uniquement jouable en solo. Pale Tide vous demande d’explorer des zones infectées pour y trouver des ressources tout en vous demandant d’être prudent, et de revenir à temps à votre base. Campement que vous pourrez améliorer avec tout ce que vous trouverez.

My Otter Friends

Plateformes : PC (Steam)

: PC (Steam) Date de sortie : Inconnue

Un peu de mignonnerie maintenant avec My Otter Friends, un jeu dans lequel vous incarnez une loutre qui aidera ses compagnons animaux sur son île et qui débarrassera cette dernière de tous les déchets laissés par ces humains vraiment peu respectueux de l’environnement. De quoi vous aider ensuite à construire vos propres habitations pour la faune locale.

Lifted

Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Switch 2

: PC (Steam) – PS5 – Switch 2 Date de sortie : 22 juillet 2026 (PC), plus tard sur consoles

Prenez Uncharted, ajoutez-y un soupçon de Rayman et ajoutez-y un brin de character design de Roblox, et vous obtenez ce drôle de mélange qu’est Lifted. Un jeu de plateformes rempli d’humour qui s’adressera aussi bien aux petits qu’aux grands, et qui a ici dévoilé une nouvelle bande-annonce très cinématique avec une date de sortie à la clé.

R.Override

Plateformes : PC (Steam)

: PC (Steam) Date de sortie : Automne 2027

Les jeux qui s’inspirent du style de Moebius commencent à devenir légion, mais ce n’est pas pour autant que l’on ne doit pas s’arrêter sur R.Override, qui a tout de même une sacrée gueule. Vous serez ici aux commandes d’un robot chargé d’explorer une planète alien afin de retrouver un équipage disparu, et, vous pouvez vous en douter, ce monde vous réserve bien des surprises.

Entropy

Plateformes : PC (Steam)

: PC (Steam) Date de sortie : 18 août 2026 (accès anticipé)

Avec ses allures de jeu PS1 et ses combats au tour par tour, Entropy a directement marqué les esprits. Le jeu a été une nouvelle fois présenté lors de la conférence pour annoncer la date de sortie de son accès anticipé, mais aussi celle d’une démo qui est disponible dès maintenant.

Dungeon Lurker

Plateformes : PC (Steam)

: PC (Steam) Date de sortie : Premier trimestre 2027

On continue dans les jeux à l’aspect retro avec Dungeon Lurker, un roguelike qui semble placer un filtre vieux cathodique devant nos yeux pour créer un faux sentiment de nostalgie. Derrière le look du jeu, on remarquera aussi qu’il semble disposer d’un gameplay dynamique attrayant, mais il faudra attendre l’année prochaine pour mieux le découvrir.

Ballgame

Plateformes : PC (Steam)

: PC (Steam) Date de sortie : Inconnue

Ballgame n’a rien à voir avec un jeu de golf classique. Vous êtes plutôt en face d’un jeu de plateforme dans lequel la physique de votre balle sera très particulière, et où chaque niveau comporte des tas de pièges qui viendront vous empêcher d’atteindre votre cible. Si vous souhaitez essayer le jeu, une démo est désormais disponible sur Steam.

Raji: Kaliyuga

Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series

: PC (Steam) – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Inconnue

On termine cette sélection par Raji: Kaliyuga, qui est la suite de Raji: An Ancient Epic, cette fois-ci entièrement en 3D. Plus de 5 minutes de gameplay ont été montrées pour ce jeu d’action et d’aventure où l’on incarne cette fois-ci Darsh, le petit frère de Raji, en plus de cette dernière. Un titre qui s’inspire toujours autant du folklore indien, ce qui n’est pas des plus courants.